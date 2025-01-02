駐荷代表處升旗 台北學校小朋友擔任旗手

駐荷蘭代表處今年元旦升旗典禮別具特色，邀請就讀荷蘭台北學校的4位台籍小朋友擔任榮譽掌旗手，並由旅荷年輕音樂家領唱及伴奏國歌。

根據駐荷蘭代表處新聞稿，在女高音閔凱翊領唱國歌，以及大提琴林聖宭、鋼琴鄧晴方、薩克斯風鄧德平、小鼓劉昊滕的現場伴奏下，旅荷台僑及留學生近百人在代表處庭院高唱國歌，熱情迎接新年。

除了專業現場演奏，荷蘭台北中文學校的四位小朋友合力展開2公尺長的大面中華民國國旗，隨著國旗歌聲緩緩拉升至桿頂，讓國旗飄揚在距離台灣9500公里外的荷蘭。

駐荷蘭代表處代理館長劉公漢致詞時以台灣2024年勇奪世界12強棒球賽冠軍為例，因特殊國情，許多國際賽事及場合無法使用國旗，但台灣人仍以優異成績贏得世界讚賞，因此在海外看到國旗升起更加令人感動，期盼旅荷鄉親共同努力讓台灣精神持續發光發熱。

升旗典禮後舉辦元旦交流茶會，備有碗粿、潤餅、米糕及肉羹湯等台式餐點及台僑子女表演經典民歌，以濃濃的台灣味凝聚台灣情，氣氛熱鬧。

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