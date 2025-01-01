漫畫家魚夫辭世「享壽65歲」 文化部將呈請總統明令褒揚

知名漫畫家、作家魚夫（本名林奎佑）於12月30日辭世，享壽65歲。文化部長李遠聞訊表達不捨並表示，魚夫的人生非常精彩，是知名媒體人、也是色彩鮮明的政治人，更是一個不可多得的漫畫家、作家。他這一生對於台灣土地、民俗、食物的愛，用各種方式呈現，已經成為台灣文化的一部份，文化部將呈請總統明令褒揚。

文化部表示，魚夫在1960年出生於屏東，1982年起在中國時報專欄發表漫畫評論，曾任自立報系主筆、TVBS節目主持人、三立電視台總監、弘光科技大學特聘教授等，教授科技藝術及數位行銷課程，並於2022年榮聘為台南應用科技大學榮譽教授。

魚夫曾分享，他有總監、董事長、執行長、名嘴、教授、漫畫家等眾多頭銜，但最喜歡的還是漫畫家，「漫畫家是永遠的，可以留傳給後世的，其他都是暫時的，漫畫家是我要刻在墓誌銘上的。」魚夫自1987年12月17日於《自立晚報》發表政治漫畫〈蔣經國開路〉，將蔣經國繪成摩西，開啟台灣新聞史上將國家元首「漫畫化」的先河，他以幽默諷刺漫畫針砭時事，促使公眾關注並理解台灣政治、社會議題，獲第四屆吳舜文新聞獎漫畫類最優獎，曾出版《魚夫的漫畫傳奇》、《台北・中國》、《漫畫解嚴!? 記錄權力變局100天》等作品。

文化部介紹，將政論和漫畫結合的魚夫，風格簡單易懂，幫助一般民眾更了解民主的意義，成為台灣解嚴後政治文化與民主轉型的重要推手之一。多才多藝的魚夫，日後更成為媒體人，關注的焦點由政治轉向台灣地方的風土民情。知名漫畫研究學者、暨南大學歷史系副教授翁稷安便形容，他是用畫筆推動威權解體，更默默在台灣歷史的轉折點留下看似渺小但著實關鍵的影響力。

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