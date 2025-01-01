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陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

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陳文茜罹癌在醫院跨年 「天堂太狹窄，容不下我這個死者」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
資深媒體人、知名作家陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片
資深媒體人、知名作家陳文茜罹患黑色素癌。本報資料照片

資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌，積極治療，她今天凌晨在「文茜的世界周報 Sisy's World News」臉書粉專發文，她生平第一次，在醫院裡跨年，隔著一片小小的窗戶玻璃，沒有聲音的煙火，遠方是無盡的塵囂。「我還在世間，我已遠離世間」。

陳文茜在醫院跨年，她表示，沒有幾個人會光在自己房裡點燈。為了歲末倒數，為了祝福未來，孤獨的跨年，大多只是不得已。「歲末，不是尾聲，不是死亡的符號，它已成為記憶，天堂太狹窄，容不下我這個死者」。在2024她站在醫院的窗口，看著煙火點燃，繚繞天空，101如供桌被迅速包圍，人們尖叫，太多的聲音，被丟在燃燒的空氣中。「我忘記了一切，忘記了我的童年，忘記了我的疾病，我的臂膀，如一團正在碎裂的泥塊，我把自己緊緊摟在懷裡，不再有任何遺憾」。

陳文茜寫下，歲末已降臨，「下一個歲末，還有我嗎？我不知道。但今夜，伸出手：站在高樓，我好似碰到了一朵雲，如此輕柔，如此天長地久」。

癌症 跨年 陳文茜

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