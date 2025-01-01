魚夫肝癌逝 游盈隆：和施明德在天上重逢應該不會寂寞

政治漫畫家「魚夫」林奎佑2024年12月30日肝癌過世，享壽65歲。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書哀悼，2024又失去一個老朋友，當他聽聞魚夫走了，如晴天霹靂。魚夫做為民進黨前黨主席施明德的義子，在同一年辭世，父子如今在天上重逢，應該不會寂寞才對。

魚夫筆名源自妻子綽號為小魚兒，他便自稱「魚夫」。他自1982年起於中國時報專欄發表漫畫評論，後曾任自立報系政經研究室副主任及主筆，也曾任電視節目如「魚夫漫畫show」主持人、「魚夫社區電台」、「魚夫評論」、「魚夫報到」等主持人，1990年代曾任時任立委施明德國會辦公室主任。

游盈隆表示，他和魚夫認識超過30年，魚夫幽默風趣，多才多藝，口才絕佳，全身充滿俠氣。魚夫生在屏東，對台南情有獨鍾，是全國知名的政治漫畫家和美食家。去年他專程去台南見面，吃美食、暢談天下大事，對時局頗多憂愁。

他說，魚夫的台灣意識純度百分之百，英年早逝，是家人、朋友和台灣莫大的損失。「和施明德主席，Nori桑，在同一年辭世，做為Nori的義子，父子如今在天上重逢」。

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