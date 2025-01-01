魚夫以漫畫開啟評論政治風氣 欣見後進輩出封筆

中央社／ 台北1日電

政治漫畫家魚夫（本名：林奎佑）辭世，享壽65歲。他是首名將故總統蔣經國畫入政治漫畫的創作者，解嚴前也曾秘密為鄭南榕刊物繪製漫畫；近年來因見證後進輩出，鮮少再畫政治漫畫。

魚夫筆名源自妻子綽號為小魚兒，他便自稱「魚夫」。他自1982年起於中國時報專欄發表漫畫評論，後曾任自立報系政經研究室副主任及主筆，也曾任電視節目如「魚夫漫畫show」主持人、「魚夫社區電台」、「魚夫評論」、「魚夫報到」等主持人，1990年代曾任時任立委施明德國會辦公室主任。

跨足領域多元，造就魚夫多重角色，但他曾說「漫畫家」仍是他要刻進墓誌銘的身分。他在自傳「魚夫的漫畫傳奇」中回溯經歷，從小由經營酒家的祖母撫養長大，在複雜環境中養成他勇於為自己發聲的性格，1980年考入輔仁大學經濟系，在校期間便2度為黨外候選人助選，也開始在政論雜誌發表政治漫畫。

魚夫曾透過臉書粉絲專頁回顧，作家柏楊曾關心他會不會因為畫政治漫畫去坐牢，「我也戰戰兢兢的走過來，從前要交稿給鄭南榕刊物的政治漫畫，都得偷偷摸摸地約個地方給，那些恐懼點滴在心頭。」

魚夫在自傳中更引用了1981年普立茲獎政治漫畫獎得主皮特（Mike Peter）的話：「最好的政治漫畫家必須能夠在表現基本事實的同時，也挑起人們的情緒。」他進一步指出，挑起情緒並不是加深衝突的痛苦，令不同的政治意見更加兩極化；一張政治漫畫若讓讀者有痛苦感受，原則上就不是成功的作品。

在報版發表政治漫畫是魚夫正式走入大眾視野的關鍵，他以畫筆加深政治人物特色，如故總統李登輝下巴奇大無比，也以漫畫勇闖解嚴前後言論枷鎖，1987年解嚴不久，他便將蔣經國畫入漫畫中，將其比喻為分海的「摩西」。

魚夫近年多以插圖紀錄美食及台灣建築風景，他曾透過臉書粉絲專頁分享，後來不再畫政治漫畫的原因與大環境變動有關，台灣年輕人已經覺醒，畫工更佳者輩出；再者，政治漫畫的諷刺，也趕不上作賤自己而荒謬的政客，「我的歷史任務告一段落了，現在專心返回藝術創作」。

漫畫家 蔣經國 鄭南榕

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