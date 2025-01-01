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教團連署：爭取公務員放勞動節

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

在二○二四年尾聲，全國教師工會總聯合會昨日表示，呼籲政府正視每位公務員人權，應立即宣布今年五一勞動節全民放假，讓每位公部門受雇者，能確實感受到國家對勞動尊嚴的重視。全教總也和全國公務人員協會等九個團體發起連署，要求行政院回應五一勞動節全民放假的民意。

人事行政總處去年六月公布二○二五年政府行政機關辦公日曆表，確定五一國定假落空，前院長陳建仁當時公開在國會殿堂表示「應可考慮」，但是到了卓榮泰任內又改為「從長計議」，教師團體譴責行政院出爾反爾、勞動人權倒退。

全教總表示，卓榮泰轉彎已讓整個內閣團隊更趨消極，十月立法院召開紀念日及節日實施辦法公聽會，內政部仍老調重彈，稱放假日多寡影響甚鉅，仍應從國家整體利益綜合評估。人事行政總處則彷彿事不關己，僅以配合內政部審慎研議作結，勞動部則用國定假日是否再增加是全國事務，尊重主管機關內政部意見來卸責。

全教總表示，新任勞動部長洪申翰在就職當天稱「勞動部要成為維護勞權的第一線」，此時更應表態支持五一國定假，矯正公教人員被排除在外的荒謬現況。

相較於行政部門，全教總也表示，倒是有不少朝野立委提案，將現屬行政命令的紀念日及節日實施辦法提升至法律位階，並有七個版本將勞動節訂為國定假日，期待透過國定假日法制化，完善全體勞工的休假權。

全教總認為，今年政府行事曆雖然已經公布，仍要向行政院長卓榮泰喊話，運用行政權即可修改紀念日及節日實施辦法，終結五一勞動節放假不一致的亂象。

全教總 勞動節 勞動部

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