文化幣今開領 首納13-15歲

為培養藝文消費人口，文化部文化禮金今年向下扎根，除了繼續發給十六至廿二歲一千兩百點文化幣，今年首次納入十三至十五歲，每人發給六百點。今天上午八點開放領取。

文化部於一一二年優先針對十八至廿一歲青年發放文化禮金一千兩百點文化幣，一點等於新台幣一元，可用於看表演、看展覽、看國片、買書等藝文消費折抵。去年開始，文化幣編入文化部公務預算，成為常態化政策，並擴大發放至十六至廿二歲。

今年起，更推出十三至十五歲試辦計畫，每人發給六百點，文化部提醒，不僅是國中生，有些符合出生日期的小六生就能夠領取。

文化部表示，今年的文化幣領取使用期間自今日至十二月卅一日止，凡是出生日期在九十二年一月一日至九十八年十二月卅一日的十六至廿二歲青年，具中華民國國籍或符合資格的外國人士等，即可領取一千兩百點文化禮金；而出生日期在九十九年一月一日至一○一年十二月卅一日，十三至十五歲歲青年則可領取六百點文化禮金。

文化部指出，只要是符合資格的青年，使用手機下載「文化幣」App、完成註冊，並點選文化禮金，通過驗證後，就能完成領取文化幣且可馬上使用。文化幣可用於超過一點八萬個藝文消費點，包含聽音樂會、桌遊體驗、買書、看國片、唱片行、樂器行等。

使用文化幣消費單筆滿二○○點就可立即抽獎，抽獎次數不限，結果將於系統馬上呈現並立即可用，已領取文化禮金的青年，只要邀請二名新朋友成功領取即可獲贈三○點，之後每成功邀請一名朋友，即可再多獲得一○點，回饋無上限。

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