文化幣看展演 抽千元購物金

二○二五年文化幣今起開始發放，聯合數位文創加碼推出滿額贈的好康活動，凡使用文化幣在udn售票網購買展演節目，單筆消費總金額滿五百元，有機會抽中價值千元購物金，下次消費即可一點折抵一元。

聯合數位文創引進連獲七次金氏世界紀錄保證的經典法文音樂劇「鐘樓怪人」，使用文化幣購買，可當筆折扣三百元，等於最多省一千五百元，普契尼經典歌劇「蝴蝶夫人」、「天鵝湖」，匈牙利國家歌劇院原裝首度來台，使用文化幣購買指定票區，享八五折優惠。「史前巨獸泰坦恐龍展」同步推出線上優惠，於udn售票網點選「展期單人票」，並使用文化幣折抵，享優惠價四百四十元。更多詳情請洽瘋活動官網。

商品推薦