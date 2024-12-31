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漫畫家魚夫驚傳離世 享壽64歲

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漫畫家魚夫驚傳離世 享壽64歲

聯合報／ 記者萬于甄林伯驊／台南即時報導
魚夫（右）撰寫的《臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食》今年獲南市立圖書館公布為人氣推薦作品。圖／南市文化局提供
魚夫（右）撰寫的《臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食》今年獲南市立圖書館公布為人氣推薦作品。圖／南市文化局提供

筆名「魚夫」的漫畫作家林奎佑，驚傳過世，享壽64歲。據了解，魚夫日前就醫時檢查出罹患肝癌，且病情相對嚴重，持續治療，但大約住院周，病況卻突然急轉直下，昨天上午病逝。

魚夫擁有漫畫家、作家、政論名嘴等多重身分，曾任民進黨立委施明德國會辦公室主任，政治立場鮮明，支持台灣獨立建國，曾主持政論節目，也在綠色和平電台主持「黃昏的故鄉」節目；他曾將前總統蔣經國繪成摩西的政治漫畫「蔣經國開路」，發表在報紙上，也是台灣報業史上首度將蔣經國畫入政治漫畫。

魚夫長年住在台南，常在臉書上分享台南美食，擁相當多粉絲。

魚夫2022年獲得台南應用科大頒發榮譽教授證書，當時南市副市長趙卿惠形容，魚夫是1980年代以來最具代表性的新聞漫畫家，從首開「元首漫畫化」先河的「蔣經國開路」到描繪名流幕後的「魚夫漫話SHOW」，再到後期紀錄人文美食的「魚夫人間味」、與「台南巷子內」，筆下看見的不只漫畫，更是對社會、土地最深切的關懷。

台灣歷史博物館長張隆志當時也說，魚夫獨樹一格的諷刺畫，致力以創作衝破言論箝制，針砭時事，在政治敏感的時代首創將政治人物繪入漫畫；積極關懷社會，參與電台、電視媒體與動畫「分享台灣議題不遺餘力」。

南市立圖書館今年公布台南400好書推薦活動，其中魚夫撰寫的「臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食」被推薦53次，名列第2名。

台南 漫畫家 蔣經國

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