台船承造國海院調查船 管碧玲期許對抗大陸兩洋一海戰略

海洋委員會國家海洋研究院委託台船公司，製造100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘。海委會主委管碧玲今天下午在開工典禮說，中國大陸大型科研船至少74艘，基於「兩洋一海」戰略對台海做侵略性的調查研究，已發表65篇相關論文；她期許國海院成立科研調查船隊，台灣才能在學術領域的戰場加以應對。

管碧玲表示，行政院2022年經核定國海院的，「海洋基礎資料調查船興建計畫」，將興建包括今天的300噸級、100噸級及還有1艘4000噸級共3艘調查船，「我們終於要有自己的調查船，而且是船隊」。調查船隊也是落實賴清德總統提出的「海洋國家、航向世界」與探索海洋政策，並充實海洋科研發展與海域環境資訊。

管碧玲說，4000噸級調查船完成修正計畫，正在行政院做修正計畫，「應該會有好消息」，若行政院核定通過，將是國家第一艘最完整功能的大型調查船。船隊成立後，將來可以擔任的任務，包括協助海洋保育科學調查、預測地震等災害防治，及氣候變遷的調適。

管碧玲說，期許300噸級、100噸級調查船計在2026年底完工，將有助掌握對中國對灰色襲擾基本的應對能力，中國大型科研與調查船隊有74艘，「超過我們想像」，中國過去幾年來基於「兩洋一海」戰略，對台海做侵略性企圖的調查研究，已發表65篇國際論文，只有在國海院這3艘調查船被造出來之後，台灣才能學術領域的戰場加以應對。

台船說，100噸級海洋基礎資料調查船主要執行海洋生態與保育相關調查的樣本收集工作，能支援近岸地形測繪及小型科儀施放維護工作。船長35公尺，船寬7.5公尺，船深3.7公尺，船體為鋼質船身，上構為鋁合金結構，試航船速為12節，續航力可達500浬。

300噸級海洋基礎調查船，是進行淺海與離島探測調查任務，能支援大型研究船進行短期調查任務及小型科儀施放維護工作。船長40公尺，船寬9公尺，船深3.7公尺，材質、船速及續航力同100噸級。 海洋委員會主委管碧玲（中）今天下午出席100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船開工典禮；她期許國海院成立科研調查船隊，才能對抗大陸兩洋一海戰略。記者王勇超／翻攝 海洋委員會國家海洋研究院委託台船建造100噸級與300噸級海洋基礎資料調查船各1艘，今天下午舉行開工典禮。記者王勇超／翻攝

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