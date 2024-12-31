內政部稱被迫削減住宅補貼 王鴻薇：沒重編還情勒國人
內政部臉書昨貼文指出，因財政收支劃分法修法，明年至少必須刪減約283.5億元支出，占總額28％，且被迫要削減社宅興建與住宅補貼等。國民黨立院黨團首席副書記長王鴻薇今天批評，內政部在沒有重編預算的前提下，情緒勒索國人砍政策。
王鴻薇表示，昨天在立法院財政委員會，她親自質詢財政部與主計處，由政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲親自確認，「沒有要重編預算」，一切都是行政院發言人李慧芝日前在記者會上造謠，她也主張其應該下台。
王鴻薇說，沒想到，這樣的造謠，就像是民進黨中央廚房一樣，從政府單位到側翼都在搞，昨天內政部立刻發出圖文，直指財劃法後要削減民生政策，包含社宅補貼、人行道安全改善、市區道路交通建設、汙水下水道建設、再生水推動等政策，如果內政部執意要在沒有重編預算的前提下，語帶威脅來情緒勒索國人砍政策，她要請問內政部長劉世芳「這樣公然謊言與政治責任，你要負責嗎？」
王鴻薇指出，為了揭穿民進黨謊言，財委會召委陳玉珍昨天邀請龔明鑫、陳淑姿、莊翠雲就「行政院表示：因財劃法修正，114年度總預算須重編」進行專題報告，會中莊翠雲更是直接說「我們有說過會重編嗎？」也表示「預算編列是非常重大的事情。」顯然行政院對外的訊息不僅不嚴謹，也是假訊息。
王鴻薇說，既然內政部要來討論預算，不曉得為什麼明年度預算首度編列4.1億元全民防衛訓練計畫預算，其中還拿來辦「民防親子園遊會」，根本都是黑熊學院再辦，就被質疑圖利黑熊。不只如此，內政部媒體宣傳費用，從113年303萬漲到114年1192萬5千元，還暴漲將近4倍。
王鴻薇質疑，內政部這些預算怎麼不跟國人報告優先要砍這些預算？難道給黑熊給綠媒經費，比起給社宅、交通建設對內政部來說更重要？比給回饋給人民還要重要？今年還需要給你這些預算宣傳經費，是讓你拿假訊息情緒勒索威脅國人跟繼續大內宣嗎？
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言