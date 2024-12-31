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農曆春節將至 外交部提醒申請、換發護照1/24前要領照

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
外交部發言人蕭光偉今舉行例行記者會。圖／擷取自外交部頻道
外交部發言人蕭光偉今舉行例行記者會。圖／擷取自外交部頻道

明年農曆春節將至，外交部今天提醒國人，若在春節連假期間有計畫出國旅遊，務必先檢查護照效期在6個月以上，並事前確認要前往國家的簽證資訊，已經提出申請護照與換發護照的國人，務必記得在明年1月24日之前領照，以免影響出國行程。

外交部發言人蕭光偉今天在例行記者會表示，明年農曆春節連續假期將從明年1月25日到2月2日，外交部領務局提醒國人，農曆春節連續假期期間，外交部領事事務局及外交部中部、南部、雲嘉南，以及東部辦事處都將暫停對外服務，如果有緊急急難救助案件，請洽外交部緊急聯絡中心，電話0800-085-095。

蕭光偉表示，回顧過去一年，國際全球局勢快速變化，地緣政治依舊動盪，民主與威權的壁壘分明，俄烏戰爭持續，以及中東地區、南海、韓半島，甚至於第一島鏈區域情勢都相對不穩，在在凸顯威權國家聯手對全球構成的嚴重挑戰。

蕭光偉表示，台灣身處在第一島鏈的關鍵位置，位居世界民主防線的最前緣，扮演全球供應鏈的關鍵角色，以及國際社會的良善力量，都充分印證台灣是印太以及全球不可或缺的一員，維持台海的和平穩定，也已經成為國際共識。

蕭光偉表示，新的一年，外交部仍將秉持彈性、韌性與自信，以總和外交的理念實現賴總統強調的價值外交，發揮我國經濟優勢，打造經濟日不落國，同時將深化與友邦以及理念相近國家的夥伴關係，捍衛台灣的自由民主價值，肩負促進區域與全球的自由民主與繁榮的決心，積極推動各項外交工作。

出國旅遊 外交部 春節

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