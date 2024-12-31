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公務機關霸凌頻傳 公教連署籲勞動節全民放假

中央社／ 台北31日電

近來公務機關頻傳職場霸凌事件，公教團體發起連署，呼籲行政院應從「五一勞動節全民放假」著手，讓公部門人員感受國家重視他們的勞動尊嚴。

現行五一勞動節，多數勞工都放假1天，但公務人員、學校編制內教職員仍不能放假，造成許多困擾，公教團體多年來爭取比照勞工放假，始終未能如願。

全國教師工會總聯合會（全教總）和全國公務人員協會、台灣警察工作權益推動協會、中華民國消防員工作權益促進協會等團體，一同發起「五一勞動節全民齊放假 重建公務體系勞動人權新指標」連署，向行政院長卓榮泰喊話。

全教總指出，在霸凌爭議頻傳的當下，行政院如果真心重視公務員的勞動人權，應即刻宣布勞動節全面放假，讓每一名在公部門服務的受僱者，感受到國家對他們勞動尊嚴的重視。

全教總指出，2025年的政府行事曆雖已公布，但行政院只要修改「紀念日及節日實施辦法」，即可立即終結勞動節放假不一致的亂象。

勞動節 職場霸凌 行政院

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