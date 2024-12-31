推動中小學「一師一載具、生生有平板」計畫啟動儀式

南投縣政府為打造「宜居南投.智慧校園」，12月30日在草屯鎮炎峰國小辦理推動「一師一載具、生生有平板」計畫啟動儀式。

圖／南投縣政府 提供

南投縣大家長許淑華縣長及與會的貴賓們一同宣布南投縣是全國第一個達到全縣中小學教師一師一載具的縣市，許縣長並在啟動儀式後入班觀課與學生進行互動，體驗教師透過觸控大屏及平板進行數位化教學活動，學生們也熱心指導許縣長如何操作平板配合學習，過程溫馨有趣。

圖／南投縣政府 提供

許淑華縣長表示: 教育部111年推動中小學數位學習精進方案，行動載具的配發方式是偏遠地區學校老師及學生1人1機，非偏遠地區依學校班級數6分之1配發。對於大校而言常常有平板不夠用的狀況，造成老師數位教學及學生數位學習的困擾。南投縣113年度已採購了3,777台平板，配發給全縣非偏遠地區學校的老師們，是全國第一個達到全縣中小學教師一師一載具的縣市。加上今年6月完成班班有大屏的建置，後續會加速補足非偏遠地區學校的學生用平板，確保我們每一位孩子都能夠配發一台專屬的平板進行學習。

圖／南投縣政府 提供

台中教育大學郭伯臣校長表示，南投縣政府宣布啟動「一師一載具、生生有平板」計畫，是一項重要施政作為，南投縣近幾年配合教育部推動生生用平板計畫成效卓著，載具使用率高於全國使用率，有關學習落後學生或縣市學力檢測成效方面，南投縣有用因材網學習的學生優於未使用的學生。該政策能在許縣長大力支持下推動，相信可積極正向提升南投縣孩子學習成效，孩子也能利用載具透過網路探索世界，學習到更多元豐富的知識，符合國際教育趨勢，邁向生生用AI的目標。

郭校長也表示，數位學習已成為學校教育未來的趨勢，日本GIGA計畫（一生一機）的新課堂樣態及韓國政府推動AI數位教科書的國家政策，均強調以學生為中心，個人化學習因材施教、生生有平板加上學習平臺及生成式AI已成國際趨勢。從教育部AI學習夥伴數據來看，全國有18%學生使用e度，南投縣則有28%使用率，高於全國。學生善用e度對學習有明顯助益，成績都有大幅進步。未來如何善用AI來進行課業學習，不僅是一項重要課題，更需架構在生生有平板基礎上，才能達成。

透過這項計畫，老師們將擁有更高效率的教學工具，學生們也能在平板的輔助下學習更多元、更深入的知識。我們期望智慧校園的建設不僅能提升學生的學習成效，更能培養他們的數位素養與創新能力，為未來的競爭力奠定堅實基礎。

圖／南投縣政府 提供

許縣長上任以來，大力推動科技服務與數位治理，在教育上，支持教師運用數位科技來進行數位化教學，提升學生學習動機及學習成效，希望透過數位化教學的策略，翻轉本縣偏鄉的學習弱勢，開啟學生視野，提升學生自主學習的能力以及國際競爭力。

圖／南投縣政府 提供

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