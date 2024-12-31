環團呼籲勿踐踏國土秩序 國土計畫不該因少數縣市延宕

1959年12月31日，參加國軍該年度克難英雄大會的英雄和政士們，當日上午8時自台灣各地來到台北火車站，他們將與金馬外島來台的國軍英雄會合，1960年1月1日在台北舉行3天的國軍克難英雄及政士大會。該年的克難英雄和政士共有226人，但其中1人因病住院，4人因公未能及時趕來。當克難英雄政士大軍走下火車站，立刻由國防部示範樂隊引導著他們經過政府軍事首長們歡迎行列，接受全國各界的歡呼。

2024-12-31 09:00