元旦升旗／桃園大國旗吸睛 台中走棒球風

桃園市升旗典禮明年1月1日上午8時將於龍岡大操場登場，屆時將展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，場面震撼壯觀。圖／桃園市民政局提供 迎接2025年，多個縣市自辦元旦升旗各有特色，桃園市13區公所同步升旗，主場中壢龍岡大操場將展開巨幅國旗，並邀跨欄國手彭名揚、中華職棒打擊王梁家榮雙領唱國歌；台中市在市府前廣場辦元旦升旗，邀請世界棒球12強冠軍隊投手吳俊偉等人領唱，滿滿棒球元素。

桃園市元旦升旗典禮主場以「朝氣滿桃 歡慶元旦」為主題，元旦當天上午8時將在龍岡大操場展開36公尺乘24公尺的巨幅國旗，搭配「朝氣滿桃」4顆巨型氣球。除了邀來體育好手雙領唱，還有南方二重唱獻唱，加上鼓陣、活力健康操等表演。

台中市政府前廣場元旦早上8時升旗典禮走棒球風，邀請世界棒球12強冠軍的中華隊內野守備教練陳江和、王牌救援投手吳俊偉及應援團長小白領唱國歌，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters帶來活力熱舞。早上6時30分起，限量發送小國旗、元旦紀念小物「手機架」。

新竹市政府元旦早上7時半在府前廣場舉辦「鼓舞人新 竹城曙光」元旦升旗典禮，邀請在巴黎奧運拿下拳擊銅牌的陳念琴領唱國歌，有15攤早餐市集與音樂藝文饗宴與闖關、DIY活動。

新竹縣政府元旦早上7時20分在府前廣場的元旦升旗典禮，除了戰鼓、歌舞表演，今年限量發送2025年「蛇麼都發」創意書法紅包袋，還有2款拍照背板及趣味九宮格，歡迎親子共襄盛舉。

苗栗縣今年元旦升旗典禮移師苑裡體育場，於早上7時半舉行，限量發送國旗頭巾、小國旗、摸彩券與美味餐點，有機會抽中手機、50吋電視、腳踏車等好禮。

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