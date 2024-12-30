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政院副院長鄭麗君：極端天氣頻率強度增 強化防災應變機制

中央社／ 台北30日電
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供
行政院副院長鄭麗君。圖／行政院提供

行政院副院長鄭麗君今天說，極端天氣事件頻率和強度與日俱增，強化防災應變機制、增進氣候韌性的重要性更甚以往，要從過往災例吸取經驗，近一步檢視災防體系，擬定更有效的災害防救對策，增進災害風險管理，強化國家韌性。

行政院晚間發布新聞稿表示，鄭麗君主持「中央災害防救委員會第47次會議」，慰勉各單位這一年辛勞付出。回顧今年，國家經歷地震、颱風、豪雨等天然災害挑戰，她對所有投入救災復原的第一線單位及民間力量致上最誠摯感謝。

鄭麗君聽取災害防救專家諮詢委員會「強化民間災防，提升國家韌性」報告後表示，諮詢委員會所提整體建議包括「建構全民防災相關機制，提升全民災害意識」、「擴展防災社區的議題範疇」、「積極推動（中小）企業的防災工作」等面向，納入114年災害防救白皮書的新興挑戰對策議題。

針對交通部中央氣象署報告「陸上強風鄉鎮告警精進策略」，鄭麗君強調，強風是台灣常見的災害性天氣之一，尤其今年山陀兒颱風重創高雄及康芮颱風雙北大量路樹倒塌等災情，地方政府對於中央提供更精確即時強風告警服務有迫切需求，感謝中央氣象署吸取災例經驗，推動陸上強風特報鄉鎮燈號預警服務，提供更準確細緻的氣象資訊，有利各級政府災防單位決策應用。

她說，後續請交通部督導中央氣象署，持續瞭解掌握各界災防預警需求，不斷精進預報及災害預警技術，接軌國際並導入最新的AI相關應用，以便能在極端天氣與氣候挑戰下，提供更細緻災防預警資訊與決策支援服務，並透過各種管道加強宣導推廣，讓預警服務更落實、人民更有感。

另外，行政院表示，今年凱米颱風襲台期間，高雄地區平地單日累積雨量逼近900毫米的強降雨，鑑於降雨超過水利設施設計保護標準，經濟部水利署報告「降雨超過保護標準之治水精進」。

鄭麗君提醒各部會及地方政府配合經濟部所提精進策略，從個別治水提升為系統性治水，期待各單位能依據「水及流域永續推動小組」決議，推動以整合各項基本資料為基礎的循證治理模式，確保資源精準配置，各部會集中資源共同優先改善水患，提升氣候韌性。

鑑於災害風險類型多元且複合，鄭麗君說，應逐步建立全災型的災防應變計畫及應變能量，提升災害防救整體綜效，強化災害管理體系。

凱米颱風 鄭麗君

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