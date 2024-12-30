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長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部次長林靜儀(左二)說，若65歲以上、綜所稅級距20%以下者免繳健保費估算，健保將會短缺540億元，即使級距下修至5%，也會短缺241億元，不論採用哪一個方案，115年健保安全準備金都會低於一個月，預計健保將於115年提前破產。記者沈能元／攝影
衛福部次長林靜儀(左二)說，若65歲以上、綜所稅級距20%以下者免繳健保費估算，健保將會短缺540億元，即使級距下修至5%，也會短缺241億元，不論採用哪一個方案，115年健保安全準備金都會低於一個月，預計健保將於115年提前破產。記者沈能元／攝影

「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈，黨團進而下修級距至5%，預計於明天於立院審議。為此，衛福部今天下午緊急舉行記者會指出，若修正條文通過將嚴重衝擊健保及社安網社工人力，預計健保將於115年「提前破產」，屆時勢必調漲全民健保費。

衛福部今天傍晚大動作舉行記者會，由次長林靜儀、呂建德及社保司代理司長陳真慧、社家署副署長張美美共同參與。

林靜儀表示，若以65歲以上、綜所稅級距20%以下者免繳健保費估算，健保將短缺540億元，即使級距下修至5%，也會短缺241億元。不論採用哪一個方案，115年健保安全準備金都會低於一個月，分別為負0.29及0.51個月，預計勢必調漲全民健保費。

「免納稅的長者不等於窮老人。」林靜儀指出，以月退低於81.4萬元不計所得，又享有免稅額9.2萬元及單身標準扣除額12.4萬人，其年收入仍可能有破百萬元，但不需納稅，造成世代不公及世代剝削；再者，包括，新醫療科技、罕見疾病藥物、精神科長效針劑、醫療資願不足地區醫療服務提升、居家醫療等計畫，高達425億元都會受到影響。

林靜儀說，健保是全民互助的社會保險，每一個人都要依經濟能力量能來負擔保險費，而非只以年齡作為區別，仍要區分不同職業別、身份別來負擔，我們在這個社會中當然支持弱勢，經濟困難者，政府也已協助。

針對「老人福利法」修法，邱泰源上午參加健保署「健保攜手醫院 加速癌症治療數位轉型」活動前受訪時已表示，健保經費多用於照顧弱勢、罕病及偏遠地區的醫療平權，一旦健保總額受到影響，許多照顧計畫會受到影響，因此希望秉持現在做法，「不要輕易改變」。

健保署長石崇良說，健保署「堅決反對」65歲以上長者免繳健保費，因健保精神是互助互利、量能付費，從未以年齡區分，原因是年齡與付費能力無關。

衛福部次長林靜儀說，長者不繳健保費，包括新醫療科技、罕見疾病藥物、精神科長效針劑、醫療資願不足地區醫療服務提升、居家醫療等計畫，高達425億元都會受到影響。圖／衛福部提供
衛福部次長林靜儀說，長者不繳健保費，包括新醫療科技、罕見疾病藥物、精神科長效針劑、醫療資願不足地區醫療服務提升、居家醫療等計畫，高達425億元都會受到影響。圖／衛福部提供

保費 健保署 林靜儀

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