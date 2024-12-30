長者免繳健保費明修法闖關 衛福部揭「健保破產」時間
「老人福利法部分條文修正草案」爭議未停，立法院國民黨團提案65歲以上、綜合所得稅級距20%以下者免繳健保費，引起社會反彈，黨團進而下修級距至5%，預計於明天於立院審議。為此，衛福部今天下午緊急舉行記者會指出，若修正條文通過將嚴重衝擊健保及社安網社工人力，預計健保將於115年「提前破產」，屆時勢必調漲全民健保費。
衛福部今天傍晚大動作舉行記者會，由次長林靜儀、呂建德及社保司代理司長陳真慧、社家署副署長張美美共同參與。
林靜儀表示，若以65歲以上、綜所稅級距20%以下者免繳健保費估算，健保將短缺540億元，即使級距下修至5%，也會短缺241億元。不論採用哪一個方案，115年健保安全準備金都會低於一個月，分別為負0.29及0.51個月，預計勢必調漲全民健保費。
「免納稅的長者不等於窮老人。」林靜儀指出，以月退低於81.4萬元不計所得，又享有免稅額9.2萬元及單身標準扣除額12.4萬人，其年收入仍可能有破百萬元，但不需納稅，造成世代不公及世代剝削；再者，包括，新醫療科技、罕見疾病藥物、精神科長效針劑、醫療資願不足地區醫療服務提升、居家醫療等計畫，高達425億元都會受到影響。
林靜儀說，健保是全民互助的社會保險，每一個人都要依經濟能力量能來負擔保險費，而非只以年齡作為區別，仍要區分不同職業別、身份別來負擔，我們在這個社會中當然支持弱勢，經濟困難者，政府也已協助。
針對「老人福利法」修法，邱泰源上午參加健保署「健保攜手醫院 加速癌症治療數位轉型」活動前受訪時已表示，健保經費多用於照顧弱勢、罕病及偏遠地區的醫療平權，一旦健保總額受到影響，許多照顧計畫會受到影響，因此希望秉持現在做法，「不要輕易改變」。
健保署長石崇良說，健保署「堅決反對」65歲以上長者免繳健保費，因健保精神是互助互利、量能付費，從未以年齡區分，原因是年齡與付費能力無關。
▪北院更裁 柯文哲改7000萬元交保 須電子腳鐐監控
▪ 柯文哲為何還是交保理由？「橘子」未到案不是羈押理由
▪ 交保金排行榜／柯文哲7千萬躍政界第一 他繳逾16億史無前例
▪ 應曉薇羈押庭聚焦「第2本護照」 自爆與王尊侃關係
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言