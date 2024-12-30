財劃法修正通過預算恐減1.95億元 海保署：衝擊海洋生態

海洋委員會海洋保育署今天發布新聞表示，立法院12月20日三讀通過財劃法修正案後，依照行政院主計總處預估，除依法律義務支出預算外，需通刪至少28％預算以為因應，明年將減少在海洋保育的各類支出，將達到1.95億元以上，影響部分多為補助地方的款項，將讓海洋保育長期計劃陷入困境。

海保署說，依據地方制度法、野生動物保育法及海洋污染防治法，海洋保育回歸由地方政府主管權責，範圍包含海域生態及水質監測、物種保護計畫、藍碳復育、海洋生物多樣性維護、海洋油污染及海運化學品事故應對、海洋廢棄物治理等各方面，編列預算執行，如未落實，可能對國家海洋生態系統永續性產生無法估量的損害。

海保署成立前，海洋污染防治及海洋廢棄物治理都由環保署編列預算補助。海保署強調，海洋開放且連續的特質，導致海洋環境所面臨之污染、環境與棲地破壞，以及對於生物多樣性之影響等議題，往往涵蓋面廣且跨越縣市界線，甚至擴及國界。

海洋保育事務的推動，不能站在一縣一市的角度來思考，過去因為海洋無行政界線，所以經費都由中央負擔的，予以補助，例如中華白海豚野生動物重要棲息環境，就橫跨苗栗縣、臺中市、彰化縣及雲林縣；而去年的柚子湖事件，污染更是影響整個東海岸，此時即需要跨縣市的整合應變資源。

海保署說，為了海洋保育工作，2018年該署成立以來，向行政院爭取許多中長程計畫，目前執行中的向海致敬-海岸清潔維護計畫(2024-2027年)，以及甫獲行政院核定的台灣海域生態守護計畫(2025-2030年)，涵蓋從海洋生態保護到污染防治等多重責任，更是明年海洋保育法上路的重要支撐。

但根據修正草案的內容，勢必造成政府對多項部會編列的預算進行削減，這一舉措，將重創海洋保育的長期計畫，舉例來說，油污化學專業的人才培養將減少補助地方270人、海洋廢棄物清理量能預計減少補助地方1700公噸、水質監測點位預計減少補助地方246點、減少2座水質監測站的地方補助等等，地方須維繫應有的責任，如有缺漏，恐導致國家海洋生態系統永續性的建構造成難以想像的延宕。

海保署署長陸曉筠說，財劃修正不僅無助於推動海洋正義，反而可能讓許多原本就困難重重的海洋保護工作變得更加艱難。無論是生物多樣性的維護，還是污染防治、廢棄物治理，均需要穩定而充足的資金支持及中央與地方合作，才能實現「潔淨海水」、「健康棲地」及「永續資源」的三大目標。

陸曉筠語表示，海洋不會說話，海洋生物更不會發聲，現在財劃法修正的結果將刪減補助預算，海保署十分憂慮海洋沒有選票，擔心地方政府重視度不夠，海洋生物將無法在困境中脫困，治理海洋需要經費，需要人力，沒有充裕的海洋預算，推動海洋保育治理將面臨挑戰。

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