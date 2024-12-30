元旦升旗典禮 百工百業代表領唱國歌傳承台灣製造
民國114年元旦升旗典禮，由台灣百工百業的代表擔任國歌領唱團，今天下午進行總彩排，主辦單位中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司指出，盼藉此展現台灣製造業的豐沛能量，發揚百工精神。
114年元旦總統府升旗典禮的主題為「台灣智造，邁向未來」，主辦單位「中華民國工業區廠商聯合總會」為呼應活動主題，邀請聯合總會理監事及台灣各工業區理事長，代表台灣百工百業的英雄擔任國歌領唱團，並於今天下午總彩排、接受媒體訪問。
賴博司受訪指出，非常榮幸能承辦這次升旗典禮，所邀請的工商團體都代表「根留台灣」的「MIT」台灣製造，這次為了領唱國歌，每個人都興奮且都自發性在家練唱國歌，盼在元旦典禮上發揚百工百業精神，展現台灣製造業的豐沛能量。
國歌領唱代表分別為，南晃企業董事長鄭丞焜、鴻茂環境董事長黃清譽、福隆硬鉻總經理許志寧、健椿工業董事長葉展碩。
中華民國工業區廠商聯合總會指出，升旗典禮前在凱達格蘭大道上的演出，預計自凌晨5時開始，由多次奪得全國高中職儀隊競賽冠軍的「莊敬高職樂儀旗隊」擔任首發隊伍，後續接棒的是由移工樂團「黑袍樂隊 Jubah Hitam」帶來自創作品，再由竹科工程師組成的「回收先生 Mr. Recycle」，演繹台灣經典歌曲。
中華民國工業區廠商聯合總會指出，緊接登場的則是「台灣製造秀台」，以「向海而生」、「頂尖之器」、「藝之傳承」及「智造未來」4大主題演繹台灣製造MIT的豐沛能量。
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