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防醫院爲保點值出現人球 石崇良：明年門診AI監控防弊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，目前規畫明年第二季在門診部分，可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院有無排擠需要被照顧的病人。記者沈能元／攝影
衛福部健保署長石崇良說，目前規畫明年第二季在門診部分，可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院有無排擠需要被照顧的病人。記者沈能元／攝影

健保醫院總額支付有重大變革，衛福部健保署石崇良宣布，明年將試辦「醫院總額分區共管試辦計畫」，採分區總額制，醫界憂心部分醫院為避免醫療服務超量，恐怕會「推諉」某些疾病患者。健保署表示，目前已著手規畫以AI進行疾病風險分級，隨時監控醫院收治患者情形。 

石崇良說，分區總額制有別於「一塊大餅（總額）大家各個搶食」，而為「前瞻式預算」概念，也就是說先行規畫預算，並優先保障急重症、癌症治療等應保障部分。但是否會排擠某一類患者，目前臨床對重症有清楚界線，但輕症、中症等十分模糊，希望透過分級醫療協助患者。

石崇良指出，以往健保署會針對醫院收治的住院患者進行「病例組合指標（CMI）」評估，了解病患病情的嚴重程度，以及醫院平均住院每個案資源耗用，指標數值愈高，代表病人病情嚴重；目前規畫明年第二季在門診部分，也可以透過AI規畫疾病風險分級，以觀察醫院收治中重症、重症等病人組合比率，觀察醫院收治病人情形，有無排擠需要被照顧的病人。

一旦健保署發現醫院出現「不適當轉診」，健保支付將回歸於全區的平均點值，石崇良說，如此「醫院會傷的更重」。石崇良說，其實這些問題在南部推行該制度時都曾進行討論，但經多年實施後，這些問題都是可以處理的；如目前南區、雲嘉南縣市有兩家醫學中心，6年來在收治重症患者時都沒有問題，而台北區有十家醫學中心，更不應該出現問題，因此與台北區醫院會持續討論。

石崇良說，每個區都有特殊性，不是只有台北區，而台北區特殊性就是醫療資源比較多，其他區也有醫療資源比較不足的區域，因台北區對這個制度相對陌生，且台北區醫院家數多，意見就會比較多，再給台北區一些時間，大家來討論。

健保署 患者 石崇良

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