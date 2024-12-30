回顧2024 外交部：台美堅定台歐續升台日穩健

在邁進2025年前夕，外交部今天發布工作回顧指出，今年國際挺台力道再創新高，1月大選後，獲得超過1600多名政要向台灣申賀，且邦誼穩固、台美關係堅若磐石、台歐關係持續提升、台日關係穩健友好，友邦與理念相近國家紛為台灣國際參與仗義執言。

外交部上午發布新聞稿指出，1月13日順利完成第8次總統大選，再次奠立台灣民主發展進程劃時代的里程碑，台海情勢也持續受到國際社會高度關注；外交部在8年來「踏實外交」的基礎上，接續以「總合外交」策略，實踐總統賴清德的「價值外交」理念與「經濟日不落國」願景，以「民主」、「和平」與「繁榮」3大支柱，與友邦及理念相近國家互惠共榮。

外交部表示，賴總統12月「繁榮南島 智慧永續」之旅，率團訪問太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯以及帛琉，圓滿達成「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」三大目標，並順利過境美國夏威夷與關島，凝聚國際挺台的力量、深化與友邦的情誼。

外交部長林佳龍10月以總統特使身分出席聖文森及格瑞那丁獨立45週年慶典，並訪問瓜地馬拉、聖露西亞、貝里斯以及聖克里斯多福及尼維斯，見證價值及經貿外交政策成果；林佳龍也於11月到訪歐洲議會所在的比利時、立陶宛及波蘭，藉此深化台歐民主同盟合作並強化台歐經貿連結。

外交部強調，今年國際友台、挺台力道再創新高。1月順利完成的大選，獲得超過100個國家的1600多名政要向台灣申賀，重要成果並具體展現在邦誼穩固、台美關係堅若磐石、台歐關係持續提升、台日關係穩健友好之上，友邦與理念相近國家紛為台灣國際參與仗義執言，重申維持台海和平穩定為國際共識。

外交部說，此外，台灣持續展現軟實力，推動公眾外交、向國際社會積極發聲爭取支持，整合跨部會及跨部門資源增強整體外交戰力，並爭取各國相關簽證及數位治理等領務便民措施及推動與各國民間密切交流。

外交部指出，外交部推動「榮邦計畫」，並已規劃基於五大信賴產業的八大旗艦計畫，包括「半導體供應鏈韌性」、「可信賴網路與數位治理」、「新能源與碳權合作」、「智慧園區海外示範計畫」、「智慧醫療與健康產業」、「智慧新農業」、「主權AI」以及「永續觀光」，善用台灣優勢產業，透過智慧解決方案輸出，帶動友邦產業繁榮發展並強化產業民主供應鏈。

外交部也說，外交部協助推動行政院「經濟外交工作小組」，並擔任該小組研究與幕僚作業的策略小組，透過此平台有效整合跨部會資源；將持續提升為民服務效能與品質，讓人民有感，秉持自信、韌性並以專業且彈性的態度把握新局，持續對於國際社會作出貢獻，發揮Taiwan Can Help及Taiwan Can Lead的實力。

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