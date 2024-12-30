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國史館：即日起公開第4批兩蔣日記數位檔

中央社／ 台北30日電

國史館表示，兩蔣日記文物2023年9月自美國史丹佛大學運回台灣後，國史館依年代順序進行整理編目及數位化，今天起開放兩蔣日記第4批資料，其中包括蔣中正1930年日記談到接受基督教受洗禮的原因。

國史館今天發布新聞稿表示，兩蔣日記文物2023年9月自美國史丹佛大學運回台灣後，國史館就依年代順序進行整理編目及數位化，因部分年度日記原本嚴重破損，為儘早提供應用，改以該年度抄本進行整編及數位化作業，按季對外公開。

國史館說，今天起開放兩蔣日記第4批資料，開放範圍為「蔣中正日記」（1930-1933年）原本1卷、抄本3卷，計1481件、2214個數位檔以及「蔣經國日記」（1943-1944年）原本2卷，計1014件、1253個數位檔。

國史館說，國史館檔案史料文物查詢系統提供目錄檢索及影像閱覽服務，但在日記著作權屆滿前，影像圖檔暫無法直接上網，須到國史館台北閱覽室閱覽抄錄。溯自2024年3月開始提供影像圖檔應用，今年度開放計24個年度、34卷、1萬6138個數位檔。

國史館表示，兩蔣日記整編以冊為卷、按日分件，而封面、年度要事表等亦自成1件。各日記事說明僅照錄部分文字，如有原始檔案缺頁、制式欄位無記事、有內容但無法辨識或經勘誤等情形，則以註記表示。

這次開放的「蔣中正日記」1930年原本中，提及蔣中正的宗教信仰，蔣中正於1930年日記要事表手書「惟討逆以後，決心受洗禮，為基督教徒，是余品行一大分劃也」，更進一步在10月23日記述接受基督教受洗禮的原因，「晨到上海謁見岳母，病態頗重，其精神遠不如上年，心甚憂悶。老人愛婿等於愛子，先慈既棄養，但願岳母長壽，故受洗禮之心益切，以償老人之願，使其心安病痊也……」。

國史館說，蔣中正與蔣經國父子除撰述個人日記外，也會閱讀彼此的日記。

另外，國史館說，授權民國歷史文化學社出版「蔣中正日記」1948-1972年，第1批1948-1954年（計7冊）、第2批1955-1960年（計6冊）及第3批1961-1972年（計10冊）均已出版；而由國史館編校「蔣經國日記（1970-1979年）」計9冊已出版，「蔣經國日記（1960-1969年）」於2024年12月出版並於2025年2月台北國際書展推廣。

國史館 蔣中正 蔣經國

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