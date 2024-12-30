影／公督盟公布立院年度代表字「匪」字獲選
公督盟今天公布「2024年立法院年度代表字及十大新聞」票選結果。今年十大新聞由「國眾兩黨強推國會職權修法，引青鳥運動10萬人集結」以及「在野聯盟再度度強推《選罷、憲訴、財劃法》，集結群眾一度嘗試衝入立院」兩件巨大的公民運動事件霸榜分居一、二。
公督盟表示年度代表字部分由「匪」字獲選，收到近45%的得票率，凸顯出台灣民眾對於立法委員頻頻向中國示好，表達強烈的擔憂。以一票之差，名列第二以及第三名的候選字「瞎」以及「鬥」，其得票率來到38%，代表國人對於立委執意通過擴權法案，再被憲法法庭宣告違憲之舉，感到「瞎」忙一場。而會議多次的嚴重議事攻防，從各委員會到二、三讀，大大小小的口語和肢體衝突，不少委員因推擠、打架而受傷掛彩，使立院成為大亂「鬥」的武「鬥」場。
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