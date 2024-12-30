影／公督盟公布立院年度代表字「匪」字獲選

美國第39任總統卡特離世，1976年美國民眾對華府腐敗的政治風氣絕望之下，將一位虔誠的基督徒，南方的喬治亞州州長卡特送進白宮。卡特拿下50.08%選票，55%選舉人團票，風光勝選，但是中華民國卻遭遇空前外交危機，卡特決定推進與北京關係正常化，決定與我國斷交，挑動了整個世界局勢。在冷戰氛圍下，從尼克森、福特，到卡特，共和黨與民主黨都拉攏北京，藉以對抗蘇聯，美國利益至上，讓大家見識到國際社會絕無情義可言。

2024-12-30 12:35