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松機跑道比韓國務安機場短 運安會：已裝攔阻系統

中央社／ 台北30日電

韓國濟州航空客機昨天發生重大事故，造成179死2傷。民進黨立委李昆澤今天指出，台北松機跑道僅2600公尺，比韓國務安機場更短。運安會主委林信得說，松機已裝設EMAS系統，可吸收飛機衝撞能量，減緩速度，且易碎材質，飛機撞上不會全毀。

韓國濟州航空一架載有181人的波音737-800班機從泰國曼谷起飛，29日降落韓國務安國際機場時，以機腹著陸，之後脫離跑道撞向機場圍牆爆炸起火，除2人獲救外，餘179人皆罹難，確切原因仍待調查。

立法院交通委員會今天審查114年度中央政府總預算案關於國家運輸安全調查委員會單位預算，邀請運安會主委林信得、運安會執行長林沛達等人列席。

民進黨立委李昆澤指出，務安機場跑道長2800公尺，而台北松山機場跑道僅2600公尺，2004年曾發生復興航空班機降落松機時，只差15公尺就衝出跑道。2005年，飛安會提出改善建議，在松機裝設工程材料攔阻系統（EMAS），相關設施每2年就檢測一次。

林信得表示，松山機場的EMAS系統已經在2009年完工。EMAS系統不同於一般混凝土，EMAS系統可以吸收飛機衝撞的能量，以減緩飛機的速度。一般都會型機場，如果跑道安全性不足，全世界都是用EMAS系統補足。

林信得指出，松山機場以前不敢開放較大型的飛機起降，但在安裝完EMAS系統後，就比較放心，對於開放的機型有容許值。且機場在安裝EMAS系統後，機場圍牆也要配合改為易脆材質，這都有相關配套。

針對松山機場的飛航安全是否還有具體的改進措施，林信得表示，會建議民航局可就這次濟州航空的空難做案例研究，運安會跟美國國家運輸安全委員會（NTSB）也有合作，會就國內可能會發生類似事故的機場進行研究。

李昆澤指出，這次濟州航空空難傳出飛機起落架液壓失效的狀況，而華航目前仍有10架同型機。林沛達表示，有關於飛機起落架的部分，運安會建議航空公司在對飛機進行日常維護，應該加強定期測試、維修的部分。

松山機場 濟州航空 運安會

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