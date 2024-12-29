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聯合報一周大事12/22~12/28
國內
24日：立法院進行大法官人事同意權投票，司法院正、副院長被提名人張文貞、姚立明等七人全遭否決。
26日：台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉及京華城容積率與政治獻金假帳案，依違背職務收賄、圖利、侵占與背信共四罪起訴柯文哲，具體求刑廿八年六月。
27日：民眾黨主席柯文哲被控在京華城容積率案中收賄、侵占政治獻金遭羈押禁見一一四天，檢方起訴後移審，台北地方裁定柯三千萬元交保。
國外
23日：南韓正式邁入「超高齡」社會，截至廿三日，南韓六十五歲及以上人口達到一○二四萬人，占總人口的兩成。
25日：亞塞拜然航空八四三二號航班疑似遭俄羅斯飛彈擊落，在哈薩克城市阿克套附近失事，造成卅八名乘客死亡，廿九人獲救。
27日：南韓國會通過國務總理兼代理總統韓悳洙彈劾案，改由副總理兼企畫財政部部長崔相穆繼任代理總統。
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