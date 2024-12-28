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人間國寶再添1人！陳嬿朱傳承南管成使命 李遠頒授認定證書

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
文化部長李遠（左）今南下高雄親自親頒授認定證書，表彰南管藝師陳嬿朱（右）音樂領域成就。記者郭韋綺／攝影
文化部長李遠（左）今南下高雄親自親頒授認定證書，表彰南管藝師陳嬿朱（右）音樂領域成就。記者郭韋綺／攝影

文化部今年新增認定重要傳統表演藝術保存者陳嬿朱，文化部長李遠今南下高雄親自親頒授認定證書，表彰在南管音樂領域成就；李遠表示，感謝所有用心保存傳統文化的人，身為文化部一份子，未來將更努力推廣傳統文化，除透過師徒制傳習計畫，也期盼讓文化進入校園，讓傳統文化永續傳承。

授證典禮開場由「南聲社」演出為典禮揭開序幕，還利用投影技術再現張鴻明身影，「你是我最驕傲的學生，你要繼續堅持傳統藝術南管音樂教育傳承的使命，讓南管音樂之美，可以讓更多人聽見、看見。」跨越時空的叮嚀與師徒之情，令陳嬿朱激動落淚。

陳嬿朱師承藝師張鴻明及吳道宏，指、譜、曲皆嫻熟擅長，尤其唱曲技藝精湛，並能熟知南管相關知識，曾擔任張鴻明助教多年，具有相當教學經驗。

陳嬿朱擅曲唱，亦可職司琵琶、二弦及三弦，長年於臺南南聲社及高雄地區教授南管音樂，對於南管音樂的實踐及知識具有高度掌握，在南管演唱方式與樂器彈奏皆具藝術性，且保有台灣南管傳統韻味的古樸性，為南管界代表性人物。

李遠說，陳嬿朱10歲左右，從台語片中聽到南管音樂，被優美的旋律深深吸引，從此愛上南管音樂，「陳嬿朱天生就是一位南管音樂的傳承者」。李遠提到，傳統文化、藝術隨著時代變遷，經常面臨失傳危機，尤其無形文化資產，只能靠代代相傳，在流行文化的衝擊下，更容易逐漸消失。

李遠憶起2000年在台視工作時，當時電視台對於台語帶著貶義，但他突破困難，完成以南管為背景的連續劇「江山樓」，雖然收視不好，仍笑稱「很高興能完成這件事」。

自2009年起，文化部重要傳統表演藝術並認定保存者（俗稱人間國寶），迄今已達19項31位保存者，「南管音樂」於2010年公告登錄，張鴻明為首位保存者，陳嬿朱則是繼張鴻明後第2人獲得此殊榮，14年期間僅2人獲得，也彰顯南管音樂難度。

「當證書交到我手上時，感受到身上挑起了一個非常重的重擔，日後我要對這個國家負責，將千年的南管音樂生生不息地傳唱下去」。

陳嬿朱感性說，南管音樂正面臨斷層危機，成為保存者後，首要任務就是培養接班人，她的使命是讓南管音樂一代接一代，「把接班人教出來，傳承我的棒子，這就是我的責任」。

文化部表示，南管源自唐宋年間，經過千百年傳承與演變，如今仍流行於中國泉州、台灣及東南亞地區，南管音樂的古樸、典雅及高度藝術特性，在台灣發展出獨有地域特色，不僅是台灣文化瑰寶，更是全人類共同文化資產。

文化部 李遠 音樂

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