承傳齊柏林精神 看見環境生活節實踐台灣永續
看見．齊柏林基金會今天啟動「看見環境生活節」，基金會董事長歐晉德表示，盼延續齊柏林關注台灣環境的精神，結合更多以永續為核心理念的夥伴，從生活中實踐台灣永續環境。
看見．齊柏林基金會發布新聞表示，持續走在守護環境永續道路，除承傳影像也以環境教育為主軸，讓這片土地的人以嶄新視角，審視家園處境。
基金會說，「看見環境生活節」從淡水這個低碳城市出發，用影像見證，以行動守護，倡議永續生活的美好，也對過世的齊柏林致敬，並延續環境永續的信念。
環境生活節今天在淡水觀潮廣場進行，民眾悠閒在草坪上席地而坐，享受微風輕拂，欣賞打擊樂團、愛樂管樂團，及屯山國小合唱團演出。晚間星空電影院，露天播放「看見台灣」紀錄片。
歐晉德表示，盼透過環境生活節，呼籲更多人以行動實踐循環生活，起身關注台灣環境。另外，以更生動有趣環境教案，由淡水在地旅學堂，帶領民眾走讀淡水，以多元體驗活動，啟發環境永續的生活日常。
新聞稿說，今天環境生活節綠色市集，匯聚有永續概念的日常生活品牌夥伴，與手作DIY課程，帶給大家更多的綠色永續想像；藉此，反思保持與環境共存共榮的平衡狀態。
👉柯文哲起訴熱話題
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言