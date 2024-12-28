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回響／解決營建廢棄物亂倒 彭啟明承諾明年提出

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
環境部長彭啟明承諾明年將提出解決營建廢棄物亂倒的精進作為。記者陳雅玲／攝影
環境部長彭啟明承諾明年將提出解決營建廢棄物亂倒的精進作為。記者陳雅玲／攝影

本報陽光行動「國在山河廢」專題報導，點出營建混合廢棄物管理機制的諸多缺漏，環境部彭啟明今表示，內政部與環境部已建立合作平台，將從土石方、營建廢棄物的源頭到末端提出對策，做好妥善的管理，他承諾明年一定會提出更精進的方式。

彭啟明下鄉雲林考察，雲林縣沿海、山區近年都曾被北部不肖業者傾倒營建廢棄物，地方對此非常關切。

彭啟明表示，他感謝聯合報「國在山河廢」專題報導，亂倒營建廢棄物已是長期累積問題，從源頭管理到去處中間確實出現斷鏈。

他表示，目前一定要先解決三個問題，第一，營建廢棄物及土石方去處要找到；第二，管理的模式要確立；第三，針對有人想要投機違法亂倒，要把可能管道斬斷。

彭啟明強調，為解決營建廢棄物及土石方問題，環境部與內政部已成立平台動起來，他承諾在明年提出更好的精進方式，「我會在我的任內努力與跨部會協同，來完成這些事情。」

廢棄物 彭啟明 環境部

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