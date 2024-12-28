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嘉義清新閣基金會頒厚德獎 翁岳生、林懷民等人獲獎

中央社／ 嘉義縣28日電

嘉義縣清新閣文化藝術基金會今天頒發首屆厚德獎，得獎人包括前司法院長翁岳生、雲門舞集創辦人林懷民、前國立自然科學博物館長李家維，盼讓善循環化作社會最溫暖力量。

清新閣文化藝術基金會今天在嘉義縣義竹鄉縣定古蹟翁清江．翁清曲宅院舉辦首屆全國厚德獎頒獎典禮，由厚德獎創辦人翁啟惠、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長蕭宗煌頒獎。

清新閣基金會指出，厚德獎每2年辦理1屆，首屆有27名推薦人選，最終選出3名德高望重人士獲獎，分別為翁岳生、林懷民、李家維，其榮譽事蹟典藏在清新閣基金會網站。

翁啟惠致詞表示，今年透過厚德獎發掘許多為偏鄉奉獻的至善人士，期望樹立楷模，讓善循環化作社會最溫暖的力量。

翁章梁指出，翁啟惠與翁岳生都出身自嘉義縣義竹鄉，當年各家庭普遍貧困，翁岳生透過勤奮苦讀，終於在日後有所成就，翁岳生經歷也成為義竹鄉家喻戶曉的典範。

翁章梁說，翁啟惠學術成就卓越，回到家鄉設立基金會維護古厝，今天更藉由厚德獎表揚翁岳生、林懷民、李家維，希望獲獎者的事蹟成為各界典範，讓眾人效仿。

基金會表示，翁岳生深耕司法、學術界40餘年，曾任司法院長，法學地位崇高，為促進法律學術發展，翁岳生以先父名成立「翁元章文教基金會」，推展法治教育。

林懷民創辦雲門舞集，帶動當代劇場發展，作品結合本土素材與傳統美學，藝術成就輝煌，享譽國際，後來也將先祖林開泰醫師的「培桂堂」捐給社會，經縣府指定為古蹟開放參觀。

李家維曾任國立自然科學博物館長，過去發揮科學專業，成功復育蘭嶼自然生態；擔任辜嚴倬雲植物保種中心執行長期間培育3萬多種活體物種，多年來奔波世界各地，積極分享保種復育的科學技術，對生態保育貢獻良多。

司法院 嘉義 國立自然科學博物館

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