嘉義清新閣基金會頒厚德獎 翁岳生、林懷民等人獲獎
嘉義縣清新閣文化藝術基金會今天頒發首屆厚德獎，得獎人包括前司法院長翁岳生、雲門舞集創辦人林懷民、前國立自然科學博物館長李家維，盼讓善循環化作社會最溫暖力量。
清新閣文化藝術基金會今天在嘉義縣義竹鄉縣定古蹟翁清江．翁清曲宅院舉辦首屆全國厚德獎頒獎典禮，由厚德獎創辦人翁啟惠、嘉義縣長翁章梁、故宮博物院長蕭宗煌頒獎。
清新閣基金會指出，厚德獎每2年辦理1屆，首屆有27名推薦人選，最終選出3名德高望重人士獲獎，分別為翁岳生、林懷民、李家維，其榮譽事蹟典藏在清新閣基金會網站。
翁啟惠致詞表示，今年透過厚德獎發掘許多為偏鄉奉獻的至善人士，期望樹立楷模，讓善循環化作社會最溫暖的力量。
翁章梁指出，翁啟惠與翁岳生都出身自嘉義縣義竹鄉，當年各家庭普遍貧困，翁岳生透過勤奮苦讀，終於在日後有所成就，翁岳生經歷也成為義竹鄉家喻戶曉的典範。
翁章梁說，翁啟惠學術成就卓越，回到家鄉設立基金會維護古厝，今天更藉由厚德獎表揚翁岳生、林懷民、李家維，希望獲獎者的事蹟成為各界典範，讓眾人效仿。
基金會表示，翁岳生深耕司法、學術界40餘年，曾任司法院長，法學地位崇高，為促進法律學術發展，翁岳生以先父名成立「翁元章文教基金會」，推展法治教育。
林懷民創辦雲門舞集，帶動當代劇場發展，作品結合本土素材與傳統美學，藝術成就輝煌，享譽國際，後來也將先祖林開泰醫師的「培桂堂」捐給社會，經縣府指定為古蹟開放參觀。
李家維曾任國立自然科學博物館長，過去發揮科學專業，成功復育蘭嶼自然生態；擔任辜嚴倬雲植物保種中心執行長期間培育3萬多種活體物種，多年來奔波世界各地，積極分享保種復育的科學技術，對生態保育貢獻良多。
▪ 押114天後交保返家 柯文哲哽咽：自己不是貪汙圖利違法的人
▪ 交保金排行榜／柯文哲3千萬只排政界老3 他繳逾16億史無前例
▪ 她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因 從「朕好想你」變92條死罪
▪ 專題／從名醫市長到涉貪起訴 柯文哲10年政治之路
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言