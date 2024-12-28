人間國寶南管藝師陳嬿朱 文化部長李遠親自授證

相隔14年，台灣再度有南管藝師成為人間國寶，文化部長李遠今天親頒認定證書給南管音樂保存者陳嬿朱，肯定音樂成就。陳嬿朱表示，接過證書彷彿挑起重擔，要對千年南管音樂傳承負責。

陳嬿朱今天在典禮上表示，「謝謝文化部跟政府的肯定，當證書交到我手上時，我感受到身上挑起了一個非常重的重擔，日後我要對國家負責，將千年的南管音樂生生不息地傳唱下去。」陳嬿朱表示，南管音樂正面臨斷層危機，成為保存者後，「首要任務就是培養接班人，傳承我的棒子。」

陳嬿朱15歲習南管至今，師承藝師張鴻明及吳道宏，指、譜、曲皆嫻熟擅長，尤其唱曲技藝精湛，並能熟知南管相關知識，曾擔任張鴻明助教多年，具有相當教學經驗。

陳嬿朱擅曲唱，也可以彈琵琶以及演奏二弦及三弦，可說是全方位的南管音樂傳承者，長年在台南南聲社及高雄地區教授南管音樂，高度掌握南管音樂的知識與實踐，無論是演唱或是樂器彈奏都充滿藝術性，保有台灣南管傳統韻味的古樸性，是台灣南管界重要代表性人物之一。

授證典禮上主辦單位特別利用全息投影技術，搭配AI語音生成，讓舞台再現陳嬿朱已故恩師張鴻明「復活」，勉勵陳嬿朱：「妳是我最驕傲的學生，你要繼續堅持傳統藝術南管音樂教育傳承的使命，讓南管音樂之美可以讓更多人聽見、看見。」陳嬿朱當場淚崩，「感念老師的關愛，我也會將這份關愛繼續傳下去。」

李遠致詞時表示，剛剛牽著人間國寶陳嬿朱的手走上台，內心覺得格外光榮，「我真的不熟悉南管音樂，但張鴻明是首位授證南管音樂保存者，相隔14年才有張鴻明的學生陳嬿朱獲得這份殊榮，也顯示南管音樂的難度。」

李遠表示，文化部除了透過師徒制傳習計畫，也會與教育部等合作，讓文化進入校園，讓傳統永續傳承。

今天授證典禮上由南聲社帶來「聽見機房」演出，為典禮揭開序幕。包括立法委員林岱樺、台南市副市長葉澤山、重要傳統表演藝術「恆春民謠」保存者陳英等都出席現場，典禮最後親友與學生輪流上台獻花恭賀，也讓陳嬿朱有了非常難忘的授證典禮。

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