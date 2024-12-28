國海院「魚大十八變」 全球首版經DNA驗證魚卵圖鑑

國海院今天在高雄市立圖書館舉辦「魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑」新書發表會。作者為國內外知名魚類專家邵廣昭，全書也是全球首次經DNA條碼驗證的魚卵和仔稚魚圖鑑。

邵廣昭分享個人魚類研究心路歷程及介紹台灣魚類多樣性，他表示，過去30年來出版38本成魚圖鑑，1本是魚卵圖鑑，但還沒有1本是仔稚魚圖鑑。

這次與海洋委員會國家海洋研究院合作出版「魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性」圖鑑，蒐整過去20多年來台灣周邊海域所累積的上萬筆魚卵及仔稚魚的DNA條碼及生態分布點位資料，這些調查研究資料對於台灣魚類研究十分珍貴。

邵廣昭說，由於魚卵和仔稚魚形態特徵較少，若只用形態來鑑定種類可能會有高達7、8成錯誤率。魚類形態分類也依不同鑑定者專業程度，在種類鑑定結果上會有很大落差；且有些魚類由形態特徵常只能鑑定至「科」的層級，勢必要利用DNA定序分子鑑定方法來鑑定魚種類。

國海院和邵廣昭教授團隊合作出版的2冊圖鑑，收錄台灣周邊海域121科505種魚類初期生活史照片和成魚照片，數量超過1000張。兩冊圖鑑提供6個魚種的AR擴增實境，讓讀者透過手機掃描QR-Code後，在3D空間觀察魚卵和仔稚魚形態外觀。

圖鑑魚種的DNA條碼是經比對DNA條碼資料庫並剔除有問題、有疑慮或未鑑定到物種層級樣本後，條碼資料再匯入台灣魚類資料庫（https://fishdb.sinica.edu.tw/）和國家海洋資料庫及共享平台（https://nodass.namr.gov.tw/edna/sequencesCO1/）中公開分享，有學術研究需求者都能下載使用。

國海院長陳建宏表示，自2年前籌劃台灣海域魚卵和仔稚魚圖鑑出版，與邵廣昭教授團隊合作收錄及整理研究團隊20多年來累積數萬筆珍貴魚卵與仔稚魚資料，出版全球首次經過DNA條碼驗證的魚卵和仔稚魚圖鑑。

由於圖鑑內容豐富，篇幅超過800頁分2冊發行，並採「創用CC」授權，讀者可將書中素材依原狀態分享，進行非商業使用。此一出版品授權方式除保障著作人權益外，也符合國海院海洋研究及教育推廣目的，以及政府資訊公開精神。

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