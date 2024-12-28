快訊

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

國海院「魚大十八變」 全球首版經DNA驗證魚卵圖鑑

中央社／ 高雄28日電

國海院今天在高雄市立圖書館舉辦「魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性圖鑑」新書發表會。作者為國內外知名魚類專家邵廣昭，全書也是全球首次經DNA條碼驗證的魚卵和仔稚魚圖鑑。

邵廣昭分享個人魚類研究心路歷程及介紹台灣魚類多樣性，他表示，過去30年來出版38本成魚圖鑑，1本是魚卵圖鑑，但還沒有1本是仔稚魚圖鑑。

這次與海洋委員會國家海洋研究院合作出版「魚大十八變：魚卵及仔稚魚多樣性」圖鑑，蒐整過去20多年來台灣周邊海域所累積的上萬筆魚卵及仔稚魚的DNA條碼及生態分布點位資料，這些調查研究資料對於台灣魚類研究十分珍貴。

邵廣昭說，由於魚卵和仔稚魚形態特徵較少，若只用形態來鑑定種類可能會有高達7、8成錯誤率。魚類形態分類也依不同鑑定者專業程度，在種類鑑定結果上會有很大落差；且有些魚類由形態特徵常只能鑑定至「科」的層級，勢必要利用DNA定序分子鑑定方法來鑑定魚種類。

國海院和邵廣昭教授團隊合作出版的2冊圖鑑，收錄台灣周邊海域121科505種魚類初期生活史照片和成魚照片，數量超過1000張。兩冊圖鑑提供6個魚種的AR擴增實境，讓讀者透過手機掃描QR-Code後，在3D空間觀察魚卵和仔稚魚形態外觀。

圖鑑魚種的DNA條碼是經比對DNA條碼資料庫並剔除有問題、有疑慮或未鑑定到物種層級樣本後，條碼資料再匯入台灣魚類資料庫（https://fishdb.sinica.edu.tw/）和國家海洋資料庫及共享平台（https://nodass.namr.gov.tw/edna/sequencesCO1/）中公開分享，有學術研究需求者都能下載使用。

國海院長陳建宏表示，自2年前籌劃台灣海域魚卵和仔稚魚圖鑑出版，與邵廣昭教授團隊合作收錄及整理研究團隊20多年來累積數萬筆珍貴魚卵與仔稚魚資料，出版全球首次經過DNA條碼驗證的魚卵和仔稚魚圖鑑。

由於圖鑑內容豐富，篇幅超過800頁分2冊發行，並採「創用CC」授權，讀者可將書中素材依原狀態分享，進行非商業使用。此一出版品授權方式除保障著作人權益外，也符合國海院海洋研究及教育推廣目的，以及政府資訊公開精神。

DNA 團隊 魚類

延伸閱讀

宜蘭女海邊撿石失聯...飄貢寮成腐屍 新北警比對DNA尋親

新北馬崗漁港無名屍 警DNA比對確認身分

新竹失蹤男「頭骨被狗叼回」飼主嚇壞 警比對DNA找到人

偷驗孫子DNA！兩老嫌他長得像亞裔懷疑媳婦出軌 人夫這樣處理

相關新聞

人間國寶南管藝師陳嬿朱 文化部長李遠親自授證

相隔14年，台灣再度有南管藝師成為人間國寶，文化部長李遠今天親頒認定證書給南管音樂保存者陳嬿朱，肯定音樂成就。陳嬿朱表示...

高鐵南延拍板「高雄方案」 鐵道局曝下一步

高鐵南延屏東原預計採「左營方案」，但傳有營運風險，屏東軌道道岔一旦故障，左營站出發列車恐卡在基地內，讓進入高雄市區的「高雄方案」敗部復活。行政院長卓榮泰今宣布拍板將採進入高雄車站的「高雄方案」，交通部鐵道局表示，即刻啟動辦理綜合規畫及環境影響評估作業，以各種工程技術降低施工影響。

出席客家青年論壇 蕭美琴：青年政策是政府施政重點

副總統蕭美琴今天出席「2024全國客家日－客家青年論壇」時表示，政府長期透過語言、藝術和文化活動推廣，促進客家及客庄的社...

網溫2024年十大新聞出爐 柯文哲涉貪被訴奪聲量王

2024年接近尾聲，「網路溫度計DailyView」根據大數據軟體整理出今年10大新聞。今年度勇奪聲量前三名的新聞分別為...

照片看歷史／1963年長途電話啟用微波系統 北中高通話

1963年12月28日，台灣的長途電話通信業務邁進新的境界，開始納入「微波系統」通話。時任交通部長沈怡，在縱貫微波系統竣工典禮中，與時任台中市長邱欽洲「試話」，沈怡在立即長途電話中對邱欽洲說：「啊！真清楚，你的聲音就好像在隔壁的房間裡。」

民眾黨認同度降10%、總預算卡關怪罪誰？調查揭國人心聲

根據《遠見》2025民心動向調查發現，台灣民眾黨的政黨認同度從2023年15.6％降至5.6％，這消失的10個百分點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。