出席客家青年論壇 蕭美琴：青年政策是政府施政重點

副總統蕭美琴今天出席「2024全國客家日－客家青年論壇」時表示，政府長期透過語言、藝術和文化活動推廣，促進客家及客庄的社會經濟發展，推動客家傳統價值的傳承與創新；未來也要擴大支持客家青年參與公共事務，強化客家青年的培力。

今天客家青年論壇的主題是「世代共好、航向未來」，蕭美琴致詞時說，透過不同世代的視角，分享文化的保存、推廣、地方創生以及產業創新等各面向的實踐經驗，能夠相互激盪出新的收穫。

蕭美琴表示，文化保存刻不容緩，每個世代都有不同的使命。她看到許多客家青年用不一樣的方式做文化傳承，不管是語言、農業、音樂等各項領域，都讓人非常欽佩。這些文化傳承也是創造台灣多元豐富、更精采的力量。客委會古秀妃主委提到，希望能創造屬於台灣客家青年的驕傲及精彩文化，這也是今天交流最重要的精神。

蕭美琴說，不管是前總統蔡英文或是賴清德總統，青年政策一直都是政府施政的重點，因為投資青年的未來就是投資台灣的未來。更重要的是，投資青年不但要有各方資源，還要趁早開始。

她表示，因此賴總統特別提出「0-22歲投資未來世代」政策，近期也推出「青年百億海外圓夢基金計畫」，讓原本資源不足的青年，也能有機會用不同視角認識世界，期許年輕人不只要貼近土地、認識自己的文化和歷史，更能有自信面對全球。

蕭美琴表示，除了投資年輕族群之外，政府長期透過語言、藝術和文化活動的推廣，促進客家和客庄的社會經濟發展，推動客家傳統價值的傳承與創新，讓更多客家及非客家族群了解、尊重並參與其中。同時也在保存、推廣跟發展客家文化投入相當程度的努力。

蕭美琴說，未來政府除了會持續支持台灣各個族群在文化傳承做的努力，也要做青年朋友的後盾，強化青年與客家文化的連結，擴大支持客家青年參與公共事務，並在不同的教育階段，提供政策以及資源，強化客家青年的培力。期待大家能繼續提供政府建議，讓現有的成果持續累積，為客家文化的發展共同努力。

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