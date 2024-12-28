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林佳龍宴請烏克蘭利維夫市長 台灣援修復健醫療大樓

中央社／ 台北28日電

外交部林佳龍昨天午宴歡迎烏克蘭利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyy）訪問團，雙方針對建構韌性城市等多項計畫交換意見。外交部指出，政府出資協助利維夫市整修園區復健醫療大樓，並以「台灣友誼大樓」命名，彰顯台灣援贈之誼。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍昨天午宴歡迎薩多維一行，雙方就俄烏戰爭局勢、烏克蘭和平發展、加強地方市政交流與建構韌性城市等多項計畫交換意見。

林佳龍更與訪賓分享台灣經濟轉型及高科技產業發展的經驗與心得，強調兩國城市可藉由在台灣每年舉辦的智慧城市展相互交流，訪團一行親自向台灣政府表達謝意，感謝台灣提供烏克蘭的人道援助與支持，烏克蘭人民深切感受到來自台灣滿滿的善意，願兩國能在友好及互信的基礎上相互支持合作。

外交部說明，利維夫市是烏克蘭西部第一大城，俄烏戰爭爆發至今，成為各國人道援助烏克蘭的重要據點，更是烏克蘭轉移傷兵、病患進行後續治療的醫療重鎮。

為協助烏克蘭重建UNBROKEN醫療園區，外交部表示，台灣駐波蘭代表處、烏克蘭利維夫市政府與烏克蘭利維夫地區綜合醫院昨天在外交部政務次長吳志中見證下，以視訊方式簽署「有關重建烏克蘭利維夫市UNBROKEN醫療園區合作與夥伴關係備忘錄」。台灣政府出資協助利維夫市整修園區復健醫療大樓，屆時該大樓將以「台灣友誼大樓」命名，彰顯台灣援贈之誼。

吳志中代表台灣於簽署儀式致詞時表示，「台灣友誼大樓」將在利維夫UNBROKEN醫療園區中幫助烏克蘭傷兵及百姓進行術後復健。台灣政府將持續與利維夫市在互信互助的基礎上攜手合作，協助烏克蘭在困境中開展新局。

薩多維另簡報UNBROKEN醫療園區運作情形及傷患復原情況，並表示台灣政府資助整修的復健醫療大樓定將能造福更多烏克蘭傷患，薩多維向台灣政府及人民表達由衷感謝之意。

外交部說明，UNBROKEN醫療園區是由烏克蘭衛生部支持的國家級復健計畫，由利維夫市政府主政。園區包括綜合醫院、兒童醫院、復健中心、手術大樓、義肢工廠、臨時住宅等項目，目前已治癒超過94萬名烏克蘭病患，在烏克蘭頗享盛名。台灣資助整修的復健醫療大樓位於醫療園區西側，為7層樓醫療大樓，整修完成後，將有不同醫學科別進駐，提供物理治療、心理諮商及義肢配裝等多元醫療與復健服務，預計可同時收治1萬3000名病患。

俄烏戰爭 外交部 林佳龍 烏克蘭

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