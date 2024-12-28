快訊

趙露思病倒停工「驚傳罹神經系統疾病？」 網曝她就醫癱軟憔悴畫面

博士荒解方／台大啟動標竿計畫 縮減博班7年修業時間

建中揪團買麥當勞PO文遭炎上 校方道歉：當事學生已深刻反省

網溫2024年十大新聞出爐 柯文哲涉貪被訴奪聲量王

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，昨交保後直接回家面露微笑。圖／聯合報系資料照片
民眾黨主席柯文哲（中）涉及京華城案，收押禁見近四個月，昨交保後直接回家面露微笑。圖／聯合報系資料照片

2024年接近尾聲，「網路溫度計DailyView」根據大數據軟體整理出今年10大新聞。今年度勇奪聲量前三名的新聞分別為民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴、中華民國第16屆總統暨第11屆立委選舉、基隆市長謝國樑罷免案。

柯文哲在今年初的總統大選中搶下369萬票，民眾黨並於立法院斬獲8席立委，成為關鍵少數，具有左右政壇發展的實力。不過，隨著政治獻金登載不實疑雲、被控在京華城容積率案中收賄等，最後甚至被羈押禁見114天，讓柯文哲成為今年度最具話題性的政治人物。

而根據「網路溫度計DailyView」引述「KEYPO大數據關鍵引擎」情分析軟體，統計整理出2024年十大政治新聞，第一名就是柯文哲涉貪遭起訴的新聞，聲量高達176萬；第二名為華民國第16屆總統暨第11屆立委選舉聲量有136萬；第三名則是基隆市長謝國樑罷免案，聲量腰斬只剩62萬。

第4名到第10名依序分別為桃園市前市長鄭文燦涉貪遭羈押、 勞動部霸凌案、國會改革法違憲及青鳥行動、選罷法修正案三讀過關、新竹市長高虹安涉貪案一審有罪、賴清德總統520就職演說、雙城論壇。

收賄 柯文哲 網路溫度計

延伸閱讀

柯文哲交保北檢提抗告 民眾黨批司法公信力掃地

柯文哲交保3千萬回家「不到9小時」 台北地檢署提抗告

柯媽自爆「柯文哲探望柯爸都在哭」心疼兒子變瘦了

太太高翔擔任柯文哲具保人 黃國昌：要找信任的人

相關新聞

網溫2024年十大新聞出爐 柯文哲涉貪被訴奪聲量王

2024年接近尾聲，「網路溫度計DailyView」根據大數據軟體整理出今年10大新聞。今年度勇奪聲量前三名的新聞分別為...

照片看歷史／1963年長途電話啟用微波系統 北中高通話

1963年12月28日，台灣的長途電話通信業務邁進新的境界，開始納入「微波系統」通話。時任交通部長沈怡，在縱貫微波系統竣工典禮中，與時任台中市長邱欽洲「試話」，沈怡在立即長途電話中對邱欽洲說：「啊！真清楚，你的聲音就好像在隔壁的房間裡。」

民眾黨認同度降10%、總預算卡關怪罪誰？調查揭國人心聲

根據《遠見》2025民心動向調查發現，台灣民眾黨的政黨認同度從2023年15.6％降至5.6％，這消失的10個百分點...

《親子天下》確定從紙本「畢業」 本月發行最後一期

創刊16年的《親子天下》雜誌將於本月底結束紙本服務，全面轉型為數位內容服務。是今年繼「巧連智」之後，又一親子類期刊選擇從...

101跨年煙火 外交部將向全球實況轉播

外交部今天指出，將於31日晚間11時55分起，以國際衛星向全球實況轉播「2024-2025台北101大樓跨年煙火」盛況，...

監察院長陳菊傳流感住院 高醫回復身體健康狀況

監察院長陳菊今天傳出身體欠佳，正在高雄醫學大學附設中和醫院住院中，據指出，陳菊是得了流感且「特別嚴重」，23日未赴行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。