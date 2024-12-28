網溫2024年十大新聞出爐 柯文哲涉貪被訴奪聲量王
2024年接近尾聲，「網路溫度計DailyView」根據大數據軟體整理出今年10大新聞。今年度勇奪聲量前三名的新聞分別為民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴、中華民國第16屆總統暨第11屆立委選舉、基隆市長謝國樑罷免案。
柯文哲在今年初的總統大選中搶下369萬票，民眾黨並於立法院斬獲8席立委，成為關鍵少數，具有左右政壇發展的實力。不過，隨著政治獻金登載不實疑雲、被控在京華城容積率案中收賄等，最後甚至被羈押禁見114天，讓柯文哲成為今年度最具話題性的政治人物。
而根據「網路溫度計DailyView」引述「KEYPO大數據關鍵引擎」情分析軟體，統計整理出2024年十大政治新聞，第一名就是柯文哲涉貪遭起訴的新聞，聲量高達176萬；第二名為華民國第16屆總統暨第11屆立委選舉聲量有136萬；第三名則是基隆市長謝國樑罷免案，聲量腰斬只剩62萬。
第4名到第10名依序分別為桃園市前市長鄭文燦涉貪遭羈押、 勞動部霸凌案、國會改革法違憲及青鳥行動、選罷法修正案三讀過關、新竹市長高虹安涉貪案一審有罪、賴清德總統520就職演說、雙城論壇。
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