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客發中心攜手北港朝天宮 促客庄宗教跨領域合作

中央社／ 苗栗縣27日電

雲林北港朝天宮典藏大量來自客庄的進香旗與文物，客委會客家文化發展中心今天與朝天宮簽署合作備忘錄，盼促進客家與宗教文化等跨領域合作，增進文化共融與理解。

客發中心主任何金樑表示，台灣客家文化館目前展出的「拼．靚：台灣客家多重面貌」客家文物聯展中，展出北港朝天宮所典藏來自客庄不同時期的進香旗。去年開展時展出的「清道光26年（1846年）款」為目前國內已知年代最早的進香旗，當時是首次對外公開展示，也奠定雙方合作契機。

他指出，除了大量來自客庄的進香旗與各式文物，北港朝天宮建築中各式碑碣與欄柱上有許多客家族群的名錄；在客庄也可見媽祖廟或天后宮，足見客家族群與北港朝天宮之間，具有重要的歷史文化脈絡。

何金樑今天代表客發中心與財團法人北港朝天宮董事長蔡咏鍀簽署合作備忘錄，並啟動客庄北港進香活動調查研究，期望透過盤整文物、田野調查，梳理出相關脈絡與內涵，呈現客家進香歷史跨地域、跨族群的文化面貌。

蔡咏鍀表示，朝天宮長期以來致力於保存媽祖信仰文化，目前朝天宮典藏800多支進香旗，其中有6成以上是來自桃竹苗地區，朝天宮還收藏有1萬5000餘件物件，但最早的還是來自於客庄。

他說，感謝桃竹苗的客家族群留給朝天宮許多珍貴的文物，也期待後續的合作能將早期先人留下的文物呈現給大眾。

北港朝天宮 客家文化 文物

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