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創刊16年！親子天下將從紙本「畢業」 2025年轉型數位內容

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《親子天下》確定從紙本「畢業」 本月發行最後一期

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
親子天下創辦人何琦瑜宣布《親子天下》將於本月底結束紙本服務，全面轉型為數位內容服務。圖／本報系資料照
親子天下創辦人何琦瑜宣布《親子天下》將於本月底結束紙本服務，全面轉型為數位內容服務。圖／本報系資料照

創刊16年的《親子天下》雜誌將於本月底結束紙本服務，全面轉型為數位內容服務。是今年繼「巧連智」之後，又一親子類期刊選擇從紙本「畢業」的代表。

親子天下創辦人何琦瑜11月底在其臉書及發給訂戶會員的信件中宣布，「親子天下」將於今年12月出版最後一期，2025年將全面轉為數位內容、提供「親子天下 Premium」訂閱服務。數位轉型後的《親子天下》將不再只是看文章的媒體網站，而是一個以會員為中心，整合多種內容服務、數位工具，能支援年輕父母的「數位村落」、「育兒俱樂部」。

何琦瑜提到，隨著年輕父母的閱讀習慣轉向數位及影音化，《親子天下》團隊過去10年一直在探索如何於數位時代實現媒體應有的社會責任。她強調，紙本雜誌的退場，並不意味著議題和影響力的終結，而是下一個十年的新起點。《親子天下》將繼續以原初使命為核心，透過數位媒體協助家長追求幸福生活，並為育兒旅程提供全方位支持。

何琦瑜坦言，自2008年《親子天下》創刊的第一天開始，她就明白，終有一天我們要放下「雜誌」，轉進數位的多元媒介，才能無縫銜接的服務數位原住民、年輕世代的父母。而「親子天下 Premium」每週將由編輯團隊精選的重要親子資訊，以及透過數位專輯、多元媒介呈現深度報導和教育倡議內容。此外，該平台也計畫推出AI育兒助手、學校選擇資料庫，以及針對不同育兒階段的解決方案。

隨著閱聽眾的閱讀習慣改變、3C產品的普及，紙本媒體也紛紛面連轉型挑戰。近年，包括《巧連智》、《科學人》不是停止發行紙本就是面臨休刊的壓力，此次《親子天下》的數位轉型，也是在回應市場需求和尋求自身定位。

父母 育兒 親子天下

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