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創刊16年！親子天下將從紙本「畢業」 2025年轉型數位內容

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陪伴讀者16年 「親子天下」結束紙本轉戰數位

中央社／ 台北27日電

創刊16年的「親子天下」雜誌將於本月底從紙本雜誌「畢業」，轉型數位內容，是今年繼老字號「巧連智」宣告轉型之後，又一親子相關紙本期刊走入歷史。

親子天下創辦人何琦瑜11月底於臉書（Facebook）發布這項訊息，並在發給訂戶會員的信件中宣布這個消息，信中指出，「親子天下」今年12月將出版最後一刊，2025年開始團隊將轉進數位，提供「親子天下Premium」訂閱服務，為新時代的家長們，供應分眾化、客製化，有益有趣的內容和會員專屬活動。

何琦瑜在信中指出，年輕父母閱聽習慣越來越數位化、影音化、社群化、客製化，「親子天下如何在數位環境中，完成媒體平台應有的社會責任，實現我們始終不變的使命和願景，是我們團隊這10年都在實驗和探索的方向。」

何琦瑜在信中指出，紙本雜誌載體退場，全面提供數位服務，持續發揮更廣大、更深遠的影響力，這是親子天下下一個10年的期許，何琦瑜也期許，不論媒介如何改變，親子天下團隊仍將一本初衷，幫助每一個家庭，追求幸福的可能；陪伴父母，走過辛苦又豐盛的育兒之旅。

何琦瑜也在「親子天下」官網「下一個10年 延續家的幸福」一文中表示，數位「親子天下 Premium」訂閱服務將於明年初啟動，付費訂戶將收到每週電子報，由編輯嚴選父母必知重點資訊，持續報導深度議題，透過數位專輯和多元媒介完整呈現他們倡議的內容。每年9月仍將以專刊的形式出版「親子天下年度趨勢報告」。

近年因3C普及改變民眾閱聽習慣，紙本出版不論書籍或雜誌都面臨巨大壓力，這2年除了親子類期刊「巧連智」宣告紙本出刊至2025年3月、「親子天下」出刊至本月底並轉為數位內容；知名科普雜誌「科學人」一度傳出休刊轉數位，但透過群眾募資重啟，紙本雜誌持續發行。

此外擁有34年歷史的「講義雜誌」，紙本則在2021年底吹熄燈號，但未有數位內容計畫。顯見紙本出版環境嚴峻，紙本轉型數位持續進行中，業者們都在尋找可行方案，以及和讀者互惠雙贏的方法。

父母 親子天下

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