「勸世三姊妹」登百老匯 推手丁墾：我被故事感動

台灣原創音樂劇「勸世三姊妹」創下場場秒殺紀錄，明年1月將成台灣首次登上紐約百老匯演出的本土作品，幕後推手、來自紐約百老匯的製作人丁墾說：「我被這個故事感動。」

「勸世三姊妹」以雲林虎尾三姊妹的家族故事出發，刻畫台灣牽亡文化，每上演一次票房不但秒殺，更產生演唱會、大型劇場戶外板等文創延伸性商品，能量輻射豐沛。丁墾（Ken Dingledine）表示，他看過無數劇場作品，很少真能被打動，「但我看到兄妹為父親舉行葬禮那一段，音樂、舞台和故事情節完美融合，我很感動」。

這次合作「勸世三姊妹」，丁墾表示，一開始吸引他的是音樂和視覺效果，但隨著深入與躍演劇團工作，「我認為這部極具台灣地方色彩的故事，實際上探討了家庭、愛、死亡，以及如何在現代化社會與傳統共存這些普世主題」。丁墾指出，這些在北美及歐洲相信都能引起共鳴。

根據丁墾提供的背景資料，他曾打造東尼獎「紅磨坊」（Moulin RougeThe Musical）音樂劇，擁有超過30年的戲劇製作和版權授權經驗，過去曾引進「澤西男孩」（Jersey Boys）、「鐵達尼號」（Titanic theMusical）等在大中華地區演出，今年年中也曾應台中國家歌劇院之邀，到台灣分享音樂劇產業經驗。

丁墾出身音樂世家，母親是長笛家，父親演奏雙簧管，丁墾從6歲起就是「劇場之子」。他認為音樂劇是表演藝術形式中的綜合藝術，「音樂劇結合了表演、歌唱和舞蹈來講一個故事，當這3個元素在故事中完美結合時，就能創作出引人入勝的作品，讓觀眾從歡笑到感動、甚至落淚。」

「勸世三姊妹」2025年1月23日至25日將登上紐約42街的劇院Theatre Row演出4場，丁墾指出，觀眾群鎖定紐約音樂劇業界人士，故事會有所修改，但不影響主幹，全劇依舊以國語及台語原汁原味呈現，加入1個英語旁白角色，同時搭配英語字幕，打破語言限制，讓觀眾更容易理解劇情。

丁墾未來也將協助「勸世三姊妹」發展英語化及國際版本，他表示，西方人常說養小孩需要全村的力量，這次要把「勸世三姊妹」帶往西方商業市場，也需要一整個村莊的力量，「這個村莊指的是『地球村』」。

丁墾2025年1月初將來台，與導演曾慧誠繼續工作「勸世三姊妹」的紐約版。他表示，他看好台灣音樂劇市場，未來希望有更多機會與台灣表演藝術合作交流。

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