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101跨年煙火 外交部將向全球實況轉播

中央社／ 台北27日電
2025台北101跨年煙火以「Team Taiwan Champion」為主題。圖／摘自臉書
2025台北101跨年煙火以「Team Taiwan Champion」為主題。圖／摘自臉書

外交部今天指出，將於31日晚間11時55分起，以國際衛星向全球實況轉播「2024-2025台北101大樓跨年煙火」盛況，衛星轉播資訊已透過駐外館處提供當地電視台及網路媒體屆時下載播放，同時也提供國際媒體駐台記者運用。

外交部說明，今年跨年煙火主題為「Team TaiwanChampion」，煙火將以台灣隊奪冠的精神為核心，從棒球的熱血拼搏延伸至科技、文化、綠能等領域的突破，展現台灣以冠軍之姿迎接每一項挑戰的決心與實力。煙火施放的精華短片也將於事後剪輯並上傳外交部「潮台灣」（Trending Taiwan） YouTube頻道，供各界點閱觀賞。

外交部表示，台北101大樓自2003年起施放跨年煙火，多年來已成為台灣最受矚目的亮點盛事之一，也是國際媒體報導全球各地歡慶跨年焦點，曾獲得美國有線電視新聞網（CNN）網站評選為全球十大獨具特色的城市跨年活動之一。

外交部 衛星 跨年

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