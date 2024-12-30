北投「華威豐耘」純住宅大樓 坐擁美景與生活機能

「華威豐耘」規劃地上14層純住宅大樓，坐享寧靜及便捷生活。 圖／華威豐耘 提供

台北市土地長期稀缺，近期推出的「華威豐耘」，基地位在北投區中央北路二段，全案無地主戶，是區內少有的素地，零店面純住宅大樓規劃，居民素質均質，適合喜歡安靜清幽、舒適生活的家庭。本案由華威建設開發，擁有超過30年的業績經驗，累積口碑佳。

「華威豐耘」整體規劃融合了現代建築與自然元素，坐享關渡平原及山景，建物前庭臨路退縮約15米，臨路寬敞，具良好隱蔽性。基地面積約377坪，規劃地上14層、地下3層，總戶數67戶，坪數20-36坪，2-3房格局，吸引自住客及首購、首換族。此外因坐落於北投區成熟的生活圈內，周邊擁有完整的超市、學校、公園，步行即可達，在享受寧靜的同時，也擁有便捷的生活配套。學區除了桃源國小、桃源國中外，距離私立薇閣雙語小學車程約5分鐘，吸引了不少注重子女教育的家庭。

「華威豐耘」鄰近捷運復興崗站，通勤方便快速。 圖／華威豐耘 提供

此外，「華威豐耘」的交通條件亦為一大優勢，距離捷運復興崗站約550公尺，搭乘紅線可迅速連接北市重要商業與文化區域，捷運班次密集，通勤方便快速，開車族則可接大業路上洲美快速道路，成為許多工作族群及家庭的理想選擇。

本案每層規劃5戶，配備兩部電梯，確保每戶住戶的居住品質。戶戶客廳面寬至少3米，室內挑高約3.45米，空間開闊，採光充足，內部規劃同樣不妥協，全室使用太格德國木地板，廚房配備德國廚具Implus、義大利洗碗機GlemGas，衛浴選用TOTO，另標配YKK鋁門窗、6+6mm Low-E玻璃及飛利浦電子門鎖，精選高品質建材，給客戶極致的居住體驗。周邊多為低矮建築，高樓層依不同面向，能欣賞到關渡平原或陽明山美景，四季變換的景色成為居民日常生活的一部分，無論是白天或夜晚，皆能體驗到自然的寧靜與美麗。

高樓層不同面向，能欣賞關渡平原或陽明山景，自然景致盡收眼底。 圖／華威豐耘 提供

全案建築設計由豪宅專家卓培煙操刀，公設規劃由郭陞弘負責設計，景觀則由聿善景觀陳建名主導，建築團隊精心規劃，力求每一細節都能融入區域的自然特色，提供居民舒適且便利的公共空間。

「華威豐耘」目前開價每坪87至93萬元，預計2028年第四季完工，吸引不少來自華碩園區的工程師及科技業人士。因房價相對台北市其他區域較為親民，甚至周邊如奇岩、石牌等區域房價已較高，「華威豐耘」因此具備一定的外溢效應，未來發展潛力可期，且由於該區域推案稀少，本案將成區內地標住宅。「華威豐耘」不僅是一個居住空間，更是一個生活方式的象徵，憑藉其優越的地理位置、完善的生活機能、清幽的自然環境及高端的建築設計，為台北市北投區內一個理想的居住選擇，近期開放早鳥優惠，有興趣的民眾可前往參觀。

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