民眾黨認同度降10%、總預算卡關怪罪誰？調查揭國人心聲

根據《遠見》2025民心動向調查發現，台灣民眾黨的政黨認同度從2023年15.6％降至5.6％，這消失的10個百分點，僅有0.7個百分點回歸中立選民，其餘流向何方？這份針對台灣20歲以上民眾所做的調查結果顯示，近六成國人支持「兩岸增加交流」；逾兩成認為兩岸開戰可能性高。此外，近四成民眾看好2025年經濟發展；惟50世代悲觀看未來，近四成二認為經濟會變差。

2024年即將走到尾聲，過去這一年台灣和美國都選出了新總統、而立法院藍綠政爭不息……。〈遠見雜誌2025民心動向調查〉發現，問起民眾對先前立院審理國家年度總預算卡關，雖有21.3％的民眾認為是國民黨該負責任，但最多人（25.0％）認為，責任最大的是中央政府，若加上民進黨的（12.1％），有36.1％則究責綠營。

而台灣民眾黨，政黨認同度從2023年15.6％降至5.6％，這消失的10個百分點，其中有5.2個百分點流至泛綠（泛綠支持度由28.2％成長至33.4％）、4.1個百分點流至泛藍（由23.2％變為27.3％），僅有0.7個百分點回歸中立選民（由32.9％變33.6％）。

近四成國人看好經濟會好轉

展望2025年，有39.3％的台灣人認為經濟情勢會變好，年增2.9個百分點，為近三年新高，而持悲觀（變差）者，更降至新冠疫情爆發以來的新低，僅34.5％。

至於台灣人投資、工作或求學的目的地，最多人以美國為首選，占16.7％，尤其是20～29歲年輕族群，更超過三成（30.6％），相對的，願赴大陸的，較2023年下滑一個百分點，僅11.4％。

〈民心動向調查〉為《遠見雜誌》行之多年的例行性年度性調查，藉由年底的民調，用以回顧過去一年，並展望未來一年的民心向背。

本次調查由2024年11月28日，進行至12月6日，主題則分為「對明年整體經濟、個人財務及發展看法」「兩岸交流與整體印象看法」「美中台關係看法」「對兩岸開戰看法」「統獨立場及政黨認同」等五大系列，以多維度的視角，了解台灣民眾的未來觀及世界觀。

首先，台灣民眾對「2025年國內整體經濟發展情況」有39.3％正面以待，這比2023時的調查（對2024年的前景展望）多出2.9個百分點（表1）。而這隨年齡增長而成反比，其中20～29歲的20世代，最為樂觀，達66.0％。反之，70歲以上的70世代，僅26.7％看好未來經濟。

相對的，對2025年的經濟看壞度，僅34.5％（表1）。其中，最悲觀的是50～59歲族群，高達41.5％認為經濟會變差。

表1。圖擷自遠見雜誌

另有34.6％的民眾認為，2025年，自己的財務會變好，27.8％認為荷包會縮水（表2）。樂觀以待的人大致與往年無異。

表2。圖擷自遠見雜誌

個人發展部分。當問及民眾「如果有機會，您會希望去以下哪些地區發展，包括投資、工作或求學？」美國為眾國家或區域的首選，高達16.7％，其次為東南亞的16.6％、歐洲13.8％、紐澳13.3％、日韓等東北亞的11.9％（表3）。

表3。圖擷自遠見雜誌

其中，以中國大陸為投資、工作及求學為首選的，自2018年12月調查的34.4％高點，降至一成左右，這次更只有11.4％，還比2023年底的調查少了1個百分點。

58.6％認為兩岸應增加交流

對於兩岸交流議題，問及民眾到底認為「台灣與中國大陸應該要減少交流還是增加互動？」調查顯示，58.6％認為要增加互動，24.1％則覺得應減少交流。但前者創下歷年新低，相對的，期待保持距離的則是歷史次高。

進一步詢問當前的台灣人民對於中國大陸的印象。結果印象分數好的占33.1％，持負評態度的，將近五成，達49.7％，大致與近四年的調查相仿。反觀，台灣對美印象，有留下好印象的有43.9％略比印象差的39.4％，高出4.5個百分點。

近五成國人視美國為伙伴

第三系列的「美中台關係」問題。問及「你覺得我國和大陸的關係，比較接近以下的哪一種關係？」，最多人選擇「競爭對手」（26.0％），而「防範對象」居次，為20.0％，「親朋好友」最少，僅12.3％（表4）。尤其年輕世代對中的仇恨值最高，高達34.1％視為「防範對象」，為各世代之冠，僅4.3％視中國大陸為「親朋好友」，是眾世代之末。

表4。圖擷自遠見雜誌

反之，論及台灣與美國的關係，最多民眾定位為「商業伙伴」（48.3％），只不過台灣人也不太認為美國是台灣的「親朋好友」，僅11.8％，這與「泛泛之交」「防範對象」「競爭對手」的比重相差無幾（表5）。

表5。圖擷自遠見雜誌

進一步問，將來川普上任後，美台關係的進展？結果最多台灣人認為會「一樣」（36.9％），不過也有28.0％擔心會「變差」，遠高於認為會「變好」的12.1％。（表6）。

表6。圖擷自遠見雜誌

至於認為美中關係會維持現狀的有22.8％，但認為會「變差」的將近五成，高達49.4％，「變好」的將近10.1％（表7）。

表7。圖擷自遠見雜誌

再來關心「兩岸戰爭與否」的看法。當問及「未來五年內兩岸可不可能發生戰爭？」，66.4％的台灣人認為不可能，僅22.1％認為可能，略比2023年9月時的調查（23.5％）來得低。

進一步詢問，「若兩岸戰爭，您願不願意讓您或您的家人上戰場參戰？」其中有56.0％表達不願意，僅35.8％願意。至於一旦兩岸發生戰爭，台灣人會怎麼面對？結果最多人（27.8％）表示會「捐物資（提供政府物資援助）」、15.2％會「參軍（參軍保衛國家）」、14.7％將「捐錢（提供政府金錢援助）」，也就是會盡己之力保衛國家的，占了57.7％。而選擇逃避的只占23.8％（其中，15.2％會選擇「躲起來（找避難處所躲起來）」、8.6％會「逃到國外」）（表8）。

表8。圖擷自遠見雜誌

再深入問及台灣人，認為一旦兩岸開戰，最終的結局是？最多人（46.9％）預測會「雙方協議和談」，這也創下歷年調查的新高點，而覺得會「大陸獲勝」的則是歷年最低，為21.9％，預測「台灣獲勝」的占13.3％（表9）。

表9。圖擷自遠見雜誌

至於美國到底會在兩岸開戰時，用什麼方式幫助台灣？最多人認為是「賣武器給台灣」，占31.2％，其餘如「派出軍艦巡航」「提供設備防禦台灣」「口頭或書面譴責大陸」都約莫在一成多的比例，而「與台灣共同作戰」更來到歷年新低，只有5.8％（表10）。

表10。圖擷自遠見雜誌

只不過，關於向美國買武器的問題，有人認為，由於兩岸關係緊張，「台灣需要買更多國防武器保衛台灣。」，但也有人說，「政府應該努力維持兩岸關係良好，就不需要花那麼多錢買國防武器，可把錢省下來做國家建設。」，結果有47.4％的人同意後者說法，持前者意見的有41.6％（表11）。

表11。圖擷自遠見雜誌

維持現狀仍是最大公約數

再回看台灣內部的情勢，近來藍綠兩陣營頻頻在立院對決，尤其先前2025年的總預算案，嚴重卡關，給民眾留下極差的觀感。但到底該歸咎於中央政府還是國會哪一個政黨呢？

根據《遠見》調查，儘管怪國民黨的（21.3％），足足是民進黨（12.1％）的近兩倍，但較多數人（25.0％）還是認為中央政府自己該負起責任（表12）。

表12。圖擷自遠見雜誌

最後問及台灣民眾的政黨和統獨傾向。其中，台灣民眾黨相較於2023年底調查，支持者一下短少10個百分點。只不過，流至泛藍的有4.1個百分點，讓泛藍支持者由23.2％升至27.3％，流至泛綠的有5.2個百分點，讓泛綠支持者突破三成，達33.4％（表13）。

表13。圖擷自遠見雜誌

至於統獨意向，這次調查，贊成與大陸統一的，雖仍不到一成，只有9.5％，卻略高於前一次調查，並也創歷屆調查第三高。而贊成台灣獨立的為28.2％，維持現狀的仍是絕大多數，占了54.5％（表14）。

表14。圖擷自遠見雜誌

總之，在這詭譎多變的國內外局勢中，身處在地緣政治核爆區的台灣，很容易受到各種消息面而影響波動，從這次的問卷，足以了解台灣人的心之所往。

【調查說明】 ・執行單位：遠見民意研究調查 ・調查地區：台灣地區二十二縣市 ・調查對象：居住在台灣地區，年滿20歲以上民眾 ・調查期間： 2024年11月28日至12月6日 ・調查方式：電腦輔助電話訪問（Computer-Assisted Telephone Interviewing，CATI）。 ・抽樣方法： 等比例分層隨機抽樣，抽出電話門號後末二碼代以隨機亂數處理。 ・樣本規模：1,090份。 ・抽樣誤差：對母體各項參數的推論，以95%信賴度估計最大抽樣誤差為±2.97%。 ・樣本加權：已對受訪民眾的性別、戶籍地、年齡、教育程度等項進行樣本代表性的統計檢定與加權處理。

（本文出自2024.12.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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