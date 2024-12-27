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監察院長陳菊傳流感住院 高醫回復身體健康狀況

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片
監察院長陳菊。圖／聯合報系資料照片

監察院長陳菊今天傳出身體欠佳，正在高雄醫學大學附設中和醫院住院中，據指出，陳菊是得了流感且「特別嚴重」，23日未赴行政院展開年度例行巡查，改由副院長李鴻鈞帶隊。

高醫稍早表示，陳菊院長目前健康狀況穩定，後續徵得家屬同意後，下午會對外進一步詳細說明，也懇請外界給予病人安靜休養空間。

李鴻鈞 流感 醫學 陳菊

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