監察院長陳菊傳流感住院 高醫回復身體健康狀況

1954年12月27日，美國統一勞軍總社所組成的耶誕勞軍團，當日下午1時50分抵達台北，並搭乘敞篷車在台北市區遊行，隨即於當日下午4時在空軍總部演出，總統及中美高級首長都蒞臨觀賞，當日晚上8時在三軍球場舉行第二場演出，中美軍方及其眷屬萬餘人將球場擠爆，大家爭相觀賞載歌載舞的耶誕表演。表演開始前美軍顧問團團長蔡斯致詞表示，耶誕勞軍團不但為美國軍人表演，而且也樂意為我國軍人表演。

2024-12-27 09:00