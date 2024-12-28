南山人壽獲「台灣100大永續典範企業獎」殊榮 永續報告書獲最高等級白金級肯定

圖／南山人壽 提供

南山人壽深耕台灣逾一甲子，以專業經營、財務穩健著稱，陪伴無數保戶走過生老病死，讓保戶能在充滿未知風險的人生路上，免於恐懼。今年以卓越的公司治理、財務績效以及完整透明的永續資訊揭露，獲得「台灣100大永續典範企業獎」及「永續報告獎金融及保險業-第一類白金級」兩大獎肯定，未來南山人壽將繼續與各利害關係人攜手同行，致力推動環境、社會與治理的正向改變。

因應台灣人口快速高齡化、健康意識抬頭、數位醫療趨勢興起等多重變化，南山人壽將保險的價值從事後理賠延伸至「事前預防」，打造創新且全面的保障模式，攜手跨業夥伴打造「健康守護圈」；並在商品開發設計積極導入外溢獎勵的機制，連續多年拿下國內外溢保單銷售的件數王，引導保戶的行為轉變，藉此鼓勵保戶長期培養健康的觀念與行為。

保險業也扮演著「社會安全網」的重要角色，南山人壽大力推動普惠金融，除了強化數位創新服務，也透過微型保險確保高齡及經濟弱勢族群擁有基本保障，此外，結合醫院及第三方夥伴的力量，深入台灣不同角落提供醫療關懷服務。在氣候治理上，南山人壽承諾將在西元(下同)2030年將企業營運所造成的直接排放(範疇一)和購入電力所產生的間接排放(範疇二)，較2022年基準年減量42%，成為台灣壽險業第一家通過SBTi(科學基礎減量目標倡議，Science Based Targets initiative，簡稱SBTi)目標審查的業者，並成為台灣第一家加入台灣淨零排放協會的壽險公司、取得綠級淨零標章，以具體行動支持淨零排放。

南山人壽以在企業永續願景與策略、公司治理、財務經營、氣候治理、環境永續、社會共融等多個面向的卓越表現，獲得評審團的一致肯定，榮膺本屆「台灣100大永續典範企業獎」。

為強化與利害關係人的溝通，南山人壽從2014年起、連續11年發布企業社會責任報告書/永續報告書，接軌國內外永續趨勢與標準，具體揭露公司在環境、社會及公司治理(Environmental, Social and Governance, ESG)的具體作為及成果。2023年南山人壽永續報告書除遵循GRI、SASB、IR、上市公司編製與申報永續報告書作業辦法、以及保險業氣候相關風險財務揭露指引等國內外揭露標準，更首度導入「盡職調查流程」，將利害關係人回饋意見納入重大主題衝擊鑑別及評估，鑑別出重大主題衝擊矩陣，作為揭露依據。

隨著投資人及主管機關等利害關係人對於企業的永續資訊揭露要求提升，南山人壽2023年永續報告書持續採「雙確信/查證」機制，連續通過KPMG安侯建業聯合會計師事務所《中華民國確信準則公報第一號》有限確信、以及SGS-Taiwan依循AA1000(2018)標準所進行的第二類型中度保證驗證，確保報告書的資訊揭露具準確性、透明性、平衡性與即時性。

同時，南山人壽2023年永續報告書大量採用圖表、照片，強化永續報告書的易讀性；南山人壽的企業永續網站也持續優化，包括內容完整性、關鍵資訊的連結以及溝通回饋管道與社群網絡互動等，以強化與利害關係人的雙向永續溝通，擴大影響力。報告書及網站的資訊的完整揭露與視覺化呈現，獲頒本屆台灣企業永續獎的永續報告獎最高等級白金級之殊榮。

南山人壽堅守對保戶的長期承諾，無論過去、現在或未來，永遠比保戶想得更多、更超前，將持續以保險核心職能與專業服務，讓每個人勇敢追夢、免於恐懼，實現為客戶創建美好未來的企業願景。

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