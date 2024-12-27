快訊

日本流感大爆發！東京睽違6年發「流感警報」 藥局咳嗽藥現缺貨潮

台灣夯事回顧／你全知道嗎？2024熱門神曲串燒 台灣「熱搜關鍵字」一次看

被柯文哲叫「年羹堯」她稱還不錯！ 蔡壁如：檢缺一刀畢命證據

如何在超高齡社會來臨前完備退休保障？就看這篇！南山人壽、合作金庫銀行強強聯手　首賣利變還本終身險

撰文／ 華國玉

南山人壽、合作金庫銀行強強聯手，首賣利變還本終身險，幫助國人完備退休保障。 圖／南山人壽 提供
南山人壽、合作金庫銀行強強聯手，首賣利變還本終身險，幫助國人完備退休保障。 圖／南山人壽 提供

2025年超高齡社會來臨前，退休荷包成為熱門話題，越來越多人想知道如何完備退休保障「享受樂退人生」，南山人壽看準這波保障需求，在12月壓軸推出全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，即日起在合作金庫銀行各分行銷售，繳費2年，保障終身，第五保單年度末起，每年都能領取生存還本保險金，可協助積極規劃退休生活的保戶，早一步規劃，而屆臨退休的民眾，更可以使用這類的台幣商品，穩健配置退休保障。

2025年超高齡社會即將來臨，臺灣保險業報告指出，人口老化是全球共同議題，但臺灣高齡人口增長情況又更為顯著，在「長命百歲」不再是夢想的此時，今年發佈的一項2024年全球退休金指數報告指出，根據各國退休金系統的充足性、可持續性和完整性來評比，臺灣在全球排名為倒數第10，此報告同時也表示壽命更長、生育率下降，不斷上升的照護成本，將讓各國政府的退休金計畫越來越壓力沉重。在如此的情況下，民眾若想擁有安穩無憂的退休生活，提早預做風險規劃，更是刻不容緩。

對此，南山人壽呼籲，運用保險協助分散長壽風險，安穩規劃樂活退休。同時宣布即日起推出具有多重保障功能的全新商品「南山人壽合利發利率變動型還本終身保險(定期給付型)」，在合作金庫銀行各分行銷售，讓有需要的民眾，彈性運用與靈活規劃退休生活。

新商品具有五大特色：(一)0~75歲皆可投保，滿足不同客群的保險規劃需求；(二)第5保單年度末起每年可領取生存還本保險金，延後開始還本以強化還本金的效益；(三)繳費2年保障終身；(四)身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，彈性規劃給付比例及給付期間；(五)高額投保另享有高保額折扣，最高可享2%保費折扣(含繳費折扣)。

以50歲男性投保、基本保額新臺幣(下同)650萬元為例，表定年繳保費為5,380,200元，在首、續期轉帳及高保額折扣下，年繳保費為5,274,360元，假設各年度宣告利率皆為2.45%不變，於第五保單年度末可領取生存還本保險金223,650元；若第七保單年度起增值回饋分享金選擇以現金給付，以第七保單年度末為例，可領取增值回饋分享金及生存還本保險金合計約247,471元。

一般來說，民眾準備退休金，可能大多仰賴政府所提供的「勞工保險老年給付」、「國民年金保險老年年金」與「勞工退休金」保障，但隨著個人對於退休生活的水準要求不同，所需的金額也有所差異，若想要完備退休保障，真正無憂的「享受樂退人生」，南山人壽建議除了依自身條件評估，亦可優先考慮選擇兼顧保障、還本及傳承等功能的保險商品，以利變還本終身險類型的商品為例，有資產累積及還本領回的雙重保障項目，協助民眾及早規劃退休生活。

相關新聞

1500萬證據在哪？柯文哲涉貪法院裁交保 北檢要抗告

檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城等案，昨起訴柯文哲11人，包括柯文哲等5名在押被告移審，由台北地院重大金融犯罪專庭審判長江俊彥審理柯，柯辯無罪，經6個小時以上檢辯攻防，凌晨裁定包括柯文哲在內的全案5名在押被告全部交保。

照片看歷史／1954年美耶誕勞軍團抵台 5名女郎載歌載舞

1954年12月27日，美國統一勞軍總社所組成的耶誕勞軍團，當日下午1時50分抵達台北，並搭乘敞篷車在台北市區遊行，隨即於當日下午4時在空軍總部演出，總統及中美高級首長都蒞臨觀賞，當日晚上8時在三軍球場舉行第二場演出，中美軍方及其眷屬萬餘人將球場擠爆，大家爭相觀賞載歌載舞的耶誕表演。表演開始前美軍顧問團團長蔡斯致詞表示，耶誕勞軍團不但為美國軍人表演，而且也樂意為我國軍人表演。

專題回響／ 國土聯繫會議動起來 解決建築廢土問題還有長路要走

本報營建廢土專題獲中央相關單位重視及回響，今天在高檢署進行國土聯繫會議，邀集各單位報告討論，研擬後續措施，當初查辦彰化被...

勞保基金逾兆元 初估精算報告破產年限再往後延

勞工保險基金半年多來維持兆元水位，最新勞保財務精算報告預計明年初出爐，勞動部長洪申翰今天表示，初步數據來看，原本勞保基金...

才爆吳姓公務員走上絕路 又傳職場霸凌？勞動部說話了

北分署吳姓公務員之死調查結案不久，勞動部如今再爆職場霸凌。近日有人在勞動部臉書留言爆料勞動部某官員長期濫權，涉嫌對職員霸...

三重右岸「川晴青青」站穩新北一級熱區

美國再次當選的新科總統川普也是房產專家，而他投資房地產的致富心法就是「地段、地段，還是地段。」依據實登資料統計，近年新北市三重區預售屋的成交量極高，在地居民黏著度高之外，外來人口也也急速攀升。位在三重

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。