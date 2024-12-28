重度失智四天不吃喝，中醫健腦暢氣血大口吃飯

全職照顧媽媽的這幾年，許小姐面對媽媽的亢奮躁動、退化加快、拒絕進食等各樣症狀常絞盡腦汁，想方設法讓媽媽和自己有更好的生活品質。 圖／早安健康編輯部提供

「媽媽失智症狀中最大的麻煩就是不吃不喝，即使是酷熱的夏天，不知為何連一滴水都不肯喝。」全職照顧媽媽的這幾年，許小姐面對媽媽的亢奮躁動、退化加快、拒絕進食等各樣症狀常絞盡腦汁，想方設法讓媽媽和自己有更好的生活品質。直到決定尋求中醫的協助，許多影響生活品質的照護難題，才慢慢獲得解答。

中風後重度失智 四天不吃喝成照顧難題

在媽媽因中風確診血管型失智後，即使在醫師強烈建議下，許小姐仍堅持不讓媽媽服用「鎮靜劑」，想避開藥物帶來的副作用，積極尋找其他方法應對各種照護難題。

例如，過去每逢氣溫上升時，許媽媽會亢奮躁動，晚上出門夜走，全家無法安睡。甚至躺在床上也會焦躁亂動，跌到床下。這些關卡，許小姐都盡力找到方法克服，一直到媽媽開始出現不吃不喝長達四天的狀況，必須開始考慮使用鼻胃管，許小姐決定尋求中醫的協助。

透過網路搜尋，許小姐找到了聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師。在林醫師的中醫治療下，她曾恢復到每天可以吃到一餐飯的量。甚至治療前，許媽媽即使看到蛋糕張口要吃，就是吃不進去，中醫穴位健腦療程後，她立刻大口吃下蛋糕，還吃了茶葉蛋、地瓜。穩定穴位健腦大約一個月後，許媽媽也在完全沒有吃鎮靜藥物的情況下，不再焦慮躁動，兩人終於都能安穩入睡。許小姐表示：「這對照顧者來說，真的是莫大的感恩。」

許小姐認為，自己是透過中醫調養及針灸按摩，確實在照顧工作上輕鬆很多，但有更多的家庭得知家人確診失智後，往往沒有能力或資源有系統地認識失智症，以及如何應對變化多端的照護難題。 圖／早安健康編輯部提供

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「記得家母發病初期，我非常茫然，檢測確診是失智後，除了拿到鎮靜藥物之外，完全沒有人來輔導我該怎麼應付各種狀況。」許小姐認為，自己透過中醫調養及針灸按摩，確實在照顧工作上輕鬆很多，生活品質大大提升，但有更多的家庭得知家人確診失智後，往往沒有能力或資源有系統地認識失智症，以及如何應對變化多端的照護難題。

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