北高美術館中都濕地「藝樹特區」 遠雄沐蘊23-40坪輕豪宅回響熱烈

遠雄沐蘊基地位置步行100公尺即可抵達38,000坪中都濕地公園。 圖／遠雄沐蘊 提供

中都、農16、美術館並列「高雄核心蛋黃區金三角」，隨著農16、美術館開發趨近飽和，擁有世界級生態濕地公園，也是高雄唯一生態重劃區的中都重劃區，既有生態又有文化與愛河水岸環境，成為購屋民眾眼中的「崛起中」的北高購屋熱點。區內在2024年9月開盤的「遠雄沐蘊」，是遠雄在高雄推動的自然系建築第三彈，延續口碑熱度，以23~40坪輕豪宅，讓購屋客入主高雄蛋黃金三角地段門牌，開賣以來實登穩站5字頭，成交均價每坪52.72萬，已然成為中都重劃區的指標性建案。

對比美術館高豪宅區高密度高強度開發、農十六商業氣息濃重，更突顯中都「藝樹特區」的宜居特色。「遠雄沐蘊」看準中都重劃區是高雄蛋黃核心最後一塊的綠金重劃區，步行100公尺即可抵達38,000坪中都濕地公園，享繁華、森海為鄰、無限發展優勢的未來潛力，規劃當前主流的中小坪數輕豪宅，搶攻市場，開賣3個月衝出3成佳績。

遠雄房地產行銷協理郭昱德指出，「遠雄沐蘊」˙7成5的主力買盤為高雄在地自住客，另外則受惠北高雄的台積電設廠效益，吸引有電子科技產業背景外派中高階主管入主，同時也不乏北漂族群隨著半導體產業設廠高雄，及近年高雄各項建設與商業蓬勃發展，返鄉購屋。

郭昱德表示，近期購屋民眾不約而同將目光看向中都重劃區，主要也是主流的中小坪數，在農16普遍屋齡高於15年，在美術館選擇也不多，致使遠雄在「中都藝樹特區」推出的「遠雄沐蘊」在北高黃金三角內掀起話題熱度，在中都另外一宗指標大案則為「興富發森悅」，規劃70-78坪中大坪數案。

遠雄沐蘊創新導入全球知名藝廊—YellowKorner擔任藝術美學顧問，打造一座「自然裡的美術館」。 圖／遠雄沐蘊 提供

遠雄自然系列三「遠雄沐蘊」，基地近千坪，三面臨路，設計規劃以「藝」與「樹」為核心價值，呼應「中都藝樹特區」環境，並與自然做連結。建築立面走淺色系，利用圓弧倒角陽台錯層設計創造豐富有機的建築表情。建築面南退縮10米、面東退縮8米、面北退縮7米，藉綠化植樹，營造出環繞社區的舒適人行步道，更將綠化工程延伸至中庭、空中花園，社區永久收藏法國攝影藝廊YellowKorner總監親自為「遠雄沐蘊」挑選的五幅藝術作品，將社區打造成一座自然中的美術館。

【遠雄沐蘊】23-40坪｜優雅入主藝樹特區

貴賓專線：(07)553-8333

個案官網：https://www.fgrealty.tw/6vgujj

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