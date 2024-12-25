專題回響／ 國土聯繫會議動起來 解決建築廢土問題還有長路要走

本報營建廢土專題獲中央相關單位重視及回響，今天在高檢署進行國土聯繫會議，邀集各單位報告討論，研擬後續措施，當初查辦彰化被傾倒建築廢土案的彰化地檢署襄閱主任檢察官王銘仁說，建築廢土被亂倒在彰化偏鄉等地，背後暗藏國內土石去化管道不足等問題，各單位也重新思考如何整合出稽查管制平台，杜絕廢土亂象。

本報報導營建廢土專題，其中彰化地檢署所查獲的「非法棄土集團一條龍」164名清運公司土資場、清運車隊、地主等今年已被法院判刑。

王銘仁說，建築廢土若處理不當，將會破壞國土規劃、農地、水土、糧食安全，未來10年甚至20年，可能會有更多農地因廢土淹沒而無法耕作，有害廢棄物夾雜在營建土石方被棄置，也會衍生糧食安全問題。

農發條例細則明訂營建廢土絕不適耕，但大都市老舊建築都更需求更突顯建築廢土問題，王銘仁說，檢警環查緝非法棄土有具體成效後，更重要的是中央法令及各單位管理建築廢土，要落實不再讓假文件、不法集團的假動作蒙蔽，媒體的報導也引發監察委員關心，促成各單位落實「廢土通報平台」運作，「一條龍還活著」，不只彰檢查辦棄土，近來各地檢方也都動起來關注廢土問題。

彰化縣環保局長江培根說，以往中央要各縣市訂自治條例管理廢土，但土方是跨縣市亂竄，未來應是建立全國性的稽查管制平台，並建立專法，有法可罰才能讓杜絕非法更有力量。

彰化縣政府水資處表示，國內土資場明顯不足，要解決廢土亂倒問題，絕對需要合法土資場，將建築廢棄土處理分類，再變成可用的土方資源，目前彰化縣也有民間業者申請中，但仍有民意壓力，希望大家能理性面對土資場的需求，才能減少亂倒廢土歪風。

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