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杜拜皇室御用設計團隊操刀，打造中悦青埔第一豪邸「HLA．悦」 31層超豪宅、270度環景客廳，訂製高端生活

文／ 黎詩彥

提起桃園豪宅品牌，許多人第一個就想到中悦建設，在2022年桃園十大豪宅排行榜中，中悦作品就佔了6個，近年更是登峰造極，禮聘杜拜皇室御用的國際設計團隊 HLA操刀，於青埔永裕路、近機捷A19站，打造3千多坪大基地、31層超豪宅「HLA‧ 悦」，是目前青埔特區最高的住宅大樓，也是中悦建設「三十年磨一劍」的豪宅顛峰之作。「HLA‧ 悦」每戶135坪，單層2戶，滿足為二代置產、同層不同戶的需求，是層峰族群追求最高品質居住體驗的必選。

中悦禮聘杜拜皇室御用的國際設計團隊 HLA操刀，打造31層超豪宅「HLA‧ 悦」。 圖／中悅建設
中悦禮聘杜拜皇室御用的國際設計團隊 HLA操刀，打造31層超豪宅「HLA‧ 悦」。 圖／中悅建設

國際建築界傳奇！HLA樹立永恆價值
HLA設計團隊在台灣最知名的作品，就是「東方文華酒店」和台北名宅「文華苑」。HLA設計作品遍及香港、吉隆坡，亞洲許多城市的香格里拉飯店，都由HLA操刀，2001年起受到中東皇家委員會邀請，跨足中東市場，設計皇家宮殿、杜拜GRAND HYATT飯店、豪華度假村等，以時尚奢華、尊貴優雅的質感風格，打造出令人印象深刻的作品。

HLA 的理念是不僅是滿足客戶的期望，還要超越客戶的期望，透過經典建築傳達永恆價值，與中悦建設「最好的品牌、最好的地段、最好的建材 」這份精神不謀而合。青埔特區「HLA‧ 悦」31層超高景觀宅，樹立區域地標，高亢姿態昂首置頂；對齊紐約、倫敦當代豪宅趨勢，客廳採270度環幕窗景設計，讓絕佳視野景觀成為家裡的無價裝潢，底定豪宅的大器格局。無論是建材或選物，皆以極致尺度定調完美，為生活延伸出無限想像。

「HLA‧ 悦」擁千坪私人花園，大器奢華尺度超乎想像。 圖／中悅建設
「HLA‧ 悦」擁千坪私人花園，大器奢華尺度超乎想像。 圖／中悅建設

獨棟豪華會館、千坪私人花園
「HLA‧ 悦」坐擁3,168坪造鎮級規模壯闊基地，以ART DECO設計貫穿雙塔建築 ，更建造獨棟的接待會館，斥資6千萬打造千坪私人花園，營造愜意居住氛圍和尊寵禮遇，並透過HLA之手導入頂級飯店思維，無論是獨立私人迎賓Lobby 、宴會廳、室內溫水銀銅離子泳池SPA、KTV、閱覽室、瑜珈教室、咖啡廳、健身房等，在在展現層峰族群所嚮往莊園級生活。

這是中悦在繼桃園中正藝文特區指標名宅「中悦一品」之後，第二座設置獨立豪華會館的建案，讓住戶宛如擁有一座私人飯店，相比其他豪宅，更顯獨一無二、身價非凡。「中悦一品」成屋至今十餘年，穩坐「桃園第一高樓豪宅」的美名，房價始終漫步在藝文特區雲端，如今「HLA‧ 悦」接棒再創傳奇，吸引不少重視資產保值的層峰客群關注。

「HLA‧ 悦」全新完工落成，成屋銷售，眼見為憑，限量116席，是上選的生活獻禮，也是具未來性的傳家珍寶。

台北東方文華酒店設計團隊HLA移師青埔打造地標宅，吸引高端客的目光。 圖／中悅建設
台北東方文華酒店設計團隊HLA移師青埔打造地標宅，吸引高端客的目光。 圖／中悅建設

HLA．悦基本資料

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