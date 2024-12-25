食物銀行復耕台灣油芒 供應原鄉學校及長照機構

台灣全民食物銀行協會今天表示，台灣油芒既是原民傳統農作物，營養、節水、吸收二氧化碳優於水稻，3年來攜手原鄉逾千人復耕，已供參與的學校及長照機構食用，將擴大辦理。

作為全球食物銀行網絡在台灣的認證代表機構，台灣全民食物銀行舉辦「原鄉學校油芒復耕成果發表」記者會，宣布3年來執行有成，將再擴大進行。

台灣全民食物銀行協會督導黃忠偉指出，2022年「食農教育法」立法通過後，協會開始與6所原鄉學校、社區部落推動台灣油芒復耕計畫，3年來有6原鄉部族、超過千人參與。

細數收成情況，黃忠偉說，第1年產出18.7公斤、第2年受風災影響減至8公斤，第3年則已能收穫21.4公斤，雖然數據看起來不大，但因台灣油芒顆粒很小，這樣的產出已供應這6所參與復耕原鄉學校午餐及長照機構「有限責任台灣伯拉罕共生照顧勞動合作社」餐飲食材使用。

黃忠偉說，這6所學校的學生也動手做保種瓶，為下一波栽種預留種子，下一階段將擴大栽種與收成規模。

關於台灣油芒，黃忠偉指出，這是台灣特有種，曾是原民的傳統農作物，富含脂肪、蛋白質、鈣、鎂、鉀等，營養價值比稻米、小米高，且能抗旱因應氣候逆境，消失近半世紀，獲前中研院植物微生物所特聘研究員邢禹依的研究團隊再發現。這項作物並被國際學術界讚嘆是「超級作物」。

因應近年台灣曾遭遇乾旱，黃忠偉說，栽種台灣油芒比種植水稻節水25%之外，1年2收下，每公頃可吸收二氧化碳5公噸，且光利用率也高，可種植在農田的邊角，能和各類頑強雜草競爭，可謂是「救荒作物」，復耕也能重振原民傳統文化。

這次參與復耕的原鄉學校包含苗栗縣泰安鄉士林國小 （泰雅族）、南投縣信義鄉久美國小（布農族、鄒族）、屏東縣泰武鄉武潭國小佳平分校（排灣族）、花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小（布農族）、花蓮縣豐濱鄉靜浦國小（阿美族）、台東縣海端鄉海端國中（布農族）。

以及在台中市的有限責任台灣伯拉罕共生照顧勞動合作社（泰雅族），其服務對象包含泰雅族、賽德克族及太魯閣族等族。

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